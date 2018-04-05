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Фотофакт

Как рождаются анекдоты

В школах и садиках Славянска проведут плановую эвакуацию

Светлана Вьюниченко
5 апреля 2018 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проведет проверки в школах и дошкольных учреждениях Славянска. Первая из них - в ООШ №8 - стартовала 2 апреля.

По словам ведущего специалиста отдела предотвращения ЧС Славянского районного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алены Сокур, проверки связаны с событиями в г. Кемерово (РФ), где в торговом центре «Зимняя вишня» в результате пожара погибли 64 человека. 41 из них - дети. 

Как выяснилось, славянские школы пройдут тест на эвакуацию. По легенде, рассказывает директор ООШ №8 Светлана Делеске, возгорание случилось в библиотеке, расположенной в левом крыле здания. Это - сложная локация, поскольку бумажные книги представляют собой легко воспламеняющийся материал. Возгорание вызвало задымление. Возникла необходимость в эвакуации детей. Причем, по задумке организаторов, один из сотрудников школы не успел покинуть здание. Его пришлось выносить на воздух спасателям.

- Такие учебные тревоги мы проводим не менее двух раз в год, - рассказывает Светлана Делеске. - Дети адекватно реагируют на такое событие, не проявляют паники. Поэтому эвакуации проходят быстро. В этот раз все покинули здание за 2,5 минуты. 

Такие же учебные тревоги на протяжении апреля пройдут во всех школах города. В мае «репетировать» эвакуацию придется воспитанникам детских садов. Кроме того, как рассказал заместитель начальника 6-го государственного пожарно-спасательного отряда по организации предотвращения ЧС Дмитрий Никулеско спасатели проверят большие торговые центры, магазины, кинотеатр «Сапфир».

- К сожалению, в учебных заведениях города вопрос пожарной безопасности остается острым. Ни одно учебное заведение не оборудовано противопожарной сигнализацией, специальной системой оповещения. Нет в школах и пожарных водоемов. Как известно, осенью прошлого года, после событий в одесском лагере «Виктория», мы провели соответствующие проверки. Их результатом стал иск, который прокуратура направила в Донецкий окружной административный суд о приостановке занятий в славянских ООШ №16 и №20.  Суд постановил приостановить занятия в ООШ №16, где система противопожарной безопасности не предусмотрена проектом. Но городские власти подали апелляцию, - рассказывает Дмитрий Никулеско. 

Со своей стороны заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный объяснил, что вопрос противопожарной безопасности в учебных заведениях «был сложным всегда». Но иск против ООШ №16 местные власти считают абсурдным, потому что «в других школах дела обстоят приблизительно так же».

Тем не менее, по словам Дмитрия Никулеско, на сессию горсовета будет вынесен вопрос о выделении средств на оборудование ООШ №16 необходимыми средствами противопожарной защиты. По крайней мере, такой ответ на свой запрос спасатели получили от городских властей.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проведет проверки в школах и дошкольных учреждениях Славянска. Первая из них - в ООШ №8 - стартовала 2 апреля.

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