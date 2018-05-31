Почему по улицам Славянска продолжает ездить тяжелый транспорт

Со стороны Славкурорта в город продолжает въезжать тяжелый грузовой транспорт. Он двигается до музея, а потом поворачивает на улицу Торскую в направлении бывшего молокозавода. Эту проблему озвучили неравнодушые жители города, обратившиеся в «ТВ плюс».

Граждане переживают, что если такая тенденция сохранится, то капитальный ремонт многострадальной автомагистрали «от вокзала до курорта», выполняемый в этом году, окажется пустой тратой денег. Ведь новое покрытие тяжеловозы очень быстро разобьют.

Отметим, что пик жалоб от жителей улицы Торской на проезжающие под окнами грузовики и военную технику пришелся на 2014-2015 годы, когда пролегающий вдоль Славянска участок трассы Киев-Довжанский был разрушен в результате боевых действий, а мост взорвали при отступлении боевики. На сегодняшний день покрытие трассы и путепровод восстановлены. То есть, крайней необходимости ехать через город у водителей грузовиков нет. Тем не менее, явление наблюдается и сейчас, уверяют горожане.

Поскольку на въезде в Славянск со стороны курорта установлен дорожный знак, запрещающий движение грузового автотранспорта, речь, видимо, идет о несоблюдении водителями правил дорожного движения. Прокомментировать ситуацию мы попросили сотрудников Управления патрульной полиции Славянска и Краматорска. Информацию начальник отдела безопасности дорожного движения УПП Игорь Буняк не подтвердил. Он сообщил, что, по наблюдениям патрульных, со стороны Славкурорта грузовики в город не въезжают. По крайней мере, говорить о массовости таких нарушений оснований нет. Хотя отдельные случаи на территории города, по словам офицера, периодически фиксируются - на нарушителей тогда накладывают штраф.

Игорь Буняк высказал мнение, что кардинально решить озвученную проблему должна схема организации дорожного движения, которую патрульные рекомендовали разработать горсовету Славянска.

В горисполкоме сообщили, что заказчиком разработки такого документа должно выступить управление ЖКХ. Как рассказал начальник Славянского УЖКХ Андрей Секлецов, на текущий момент схему еще не заказали, так как выяснилось, что в бюджете не хватает для этого средств. Изначально предполагалось уложиться в 300 тыс. грн, однако харьковская фирма, к которой обратились заказчики, запросила 700 тыс. грн. Когда в горбюджете появится такая свободная сумма, Андрей Секлецов прогнозировать не решился.

Обобщая информацию, можно прийти к выводу, что четкого решения проблемы большегрузного транспорта в Славянске пока нет. Ведь даже после внедрения новой схемы и оборудования городской дорожной инфраструктуры ограничивающими знаками, нужно добиться того, чтобы водители этим знакам следовали. То есть снова возникает вопрос контроля. Практика показывает, что разорвать замкнутый круг в последнее время успешнее всего получается у активной общественности. Будем надеяться, что в данном случае это сработает, и поступивший в редакцию сигнал от не равнодушных жителей – лишь один из первых признаков процесса.