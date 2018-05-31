От исторического здания завода Кузнецова-Эссена остался один фасад

Краеведы Славянска снова бьют тревогу. На этот раз объектом их внимания стал горновой корпус фарфоро-фаянсового завода, построенного в 1890 году промышленным обществом Матвея Кузнецова и ставшего позже основой для создания в Славянске арматурно-изоляторного завода.

Стремительная разборка сооружений бывшего АИЗа началась пару лет назад. На явление робко отреагировали журналисты, достаточно вяло прокомментировали это пользователи социальных сетей, краеведы скрестили пальцы, чтобы процесс обошел стороной одно из старейших промышленных зданий Донецкой области - горновой корпус Кузнецова-Эссена. Надежды не оправдались, и сегодня от исторического здания остался один фасад. Общий масштаб разрушений показывает видеосъемка, сделанная журналистами с помощью квадрокоптера: вместо цеха с аутентичным печным оборудованием - курган из строительного мусора. Отметим, что данное сооружение значится в списке памятников архитектуры и градостроительства местного значения, и режим его использования регламентирован специальными законодательными актами.

В исполкоме журналистам «ТВ плюс» рассказали, что на объект собирается выехать профильная комиссия – чтобы зафиксировать его нынешнее состояние и предпринять какие-то действия. В числе возможных вариантов звучит, в частности, предложение инициировать присвоение зданию статуса памятника государственного значения, что должно усилить его охранный статус. Правда, если дело пойдет такими темпами, то охранять будет нечего, прогнозируют городские краеведы. Кроме того, комиссия готовится предъявить нынешнему собственнику претензии в нарушении охранного договора. Сложность в том, что объект неоднократно перепродавался, и выйти на сегодняшнего владельца пока не получается. К тому же, неизвестно, подписывал ли он охранный договор.

Стоит отметить, что попытка привлечь собственника к ответственности может оказаться несостоятельной в правовом поле. Ведь закон прописан так, что охране подлежит внешний вид, то есть фасад. В данном случае фасадная стена пока сохранилась. Этим юридическим нюансом, кстати, воспользовались 10-15 лет назад в Днепре, где частникам разрешили разрушать старые строения, но оставлять фасад, к которому потом уже пристраивались современные помещения. Исторический облик города таким образом не менялся, а бизнес получил дополнительные площадки. Но там речь шла о центральной части города, а завод Кузнецова-Эссена расположен, можно сказать, на периферии, и вряд ли представляет интерес в этом плане. Тем более, что решать такие вопросы можно только с нынешним собственником здания, которого еще только предстоит установить.

наша справка

Завод по производству изоляторов М. С. Кузнецова был основан, по сегодняшним данным, в 1890 году. В 1898-м на предприятии произошел масштабный пожар, и производство временно остановилось. Примерно в 1914-м завод купил Я. К. Эссен, который расширил ассортимент выпускаемой продукции. В 1920 году предприятие национализировали, и следующие 70 лет оно было частью Славянского арматурно-изоляторного завода. Сейчас производственных мощностей здесь не осталось.

P.S.: В контексте темы исторических мест Славянска будет уместно упомянуть работы по очистке старого городского кладбища от дикорастущих зарослей. На день верстки номера территория уже расчищена примерно на треть.