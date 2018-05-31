Отчего ломаются мусоровозы

По этой причине за прошлую неделю сломались два мусоровоза, посетовал директор предприятия Константин Водопьянов. В связи с этим он в очередной раз призвал горожан к сознательности, напомнив, что для вывоза строительных отходов необходимо заказывать отдельный транспорт.