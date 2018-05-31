Инспекция по благоустройству займется гаражами

Кроме незаконных киосков, в поле зрения славянской инспекции по благоустройству попадут гаражи во дворах многоэтажек. Соответствующее указание сотрудники службы уже получили, сообщил городской голова Вадим Лях.

По его словам, причиной стали жалобы жителей города. «Некоторые наши жильцы многоквартирных домов незаконно устанавливают железные конструкции, чем, в принципе, захламляют дворы», - отметил он.

В процессе рейдов инспекция будет выявлять такие сооружения и действовать по стандартной схеме – оставлять предписания и так далее, вплоть до демонтажа.

Отметим, что инициатива Вадима Ляха не нова – в свое время войну дворовым гаражам объявляла Неля Штепа. По всей видимости, сколько-нибудь ощутимых результатов тогдашняя кампания не принесла.