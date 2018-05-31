На Химике – гаражи, на Славтяжмаше – котельная

Горсовет дал добро на разработку детальных планов территорий на улицах Новосодовской и Новый Быт.

Первый документ охватывает участок площадью 1,18 гектара в районе складских помещений, которые находятся в мкр-не Химик неподалеку от речки Бакай. Там, в рамках расширения существующего кооператива, предусматривается строительство 136 гаражей размером 6х8 м.

Второй план определяет земельный участок в микрорайоне Славтяжмаш под строительство модульной газовой котельной для отопления многоквартирных домов. Ранее их обеспечивало теплом предприятие «Бетонмаш». Кроме того, документ обозначает места прокладки магистральных теплотрасс, а также определяет придомовые территории пятиэтажек с целью их комплексного благоустройства.