Во сколько обойдется социальный офис

Горсовет принял решение о совместном финансировании проекта создания «Прозрачного социального офиса» в здании на улице Васильевской, 11.

Софинансирование необходимо для того, чтобы получить деньги из государственного бюджета. Таким образом власти подтверждают серьезность своих намерений для будущего рассмотрения проекта в Госфонде регионального развития.

По словам городского головы Вадима Ляха, на данном этапе речь о выделении денег из местного бюджета не идет. Городской совет лишь декларирует готовность внести свою лепту в оплату капитального ремонта здания. Взнос эквивалентен 10% от общей стоимости проекта, которая равна 22 млн грн. Таким образом, горсовету предстоит изыскать в местной казне 2,2 млн.