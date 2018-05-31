Общественный совет не поддержал кандидатуры на должности заммэра

Очередное заседание общественного совета Славянска проходило в День вышиванки, 17 мая. Многие присутствующие планировали пойти на парад, начинавшийся в 18:00. Это заставило руководителей совета несколько регламентировать повестку мероприятия. Иначе, надо полагать, обсуждение рисковало затянуться до позднего вечера.

Два часа на обсуждение

Изначально в повестке дня значились 4 вопроса. Но львиную долю времени занял первый - обсуждение кандидатур на должности заместителей городского головы. Андрей Рубан и Андрей Секлецов решили выступить перед общественным советом. Но, как акцентировал внимание председатель консультационного органа Андрей Федорченко, это отнюдь не освобождало их от общественных слушаний.

Первым выступал нынешний начальник УЖКХ Андрей Секлецов. Кратко рассказав о себе, он пообещал на новой должности «делать, как лучше». Но сразу заметил, что чудес в сложившейся ситуации ждать не стоит.

Более часа он отвечал на вопросы присутствующих. Иногда, по словам Федорченко, ситуация «смещалась в сторону балагана». Кто-то из членов совета пытался использовать слушания в качестве собственного пиара. Некоторые вопросы были в стиле «поддержка из зала» и явно задавались, чтобы представить кандидата в более выгодном свете. Исключением, пожалуй, являлось заявление общественного активиста Евгения Недосеки, который не был замечен в особой любви к провластным структурам. По его словам, Андрей Секлецов появляется на всех участках, где идет ремонт дорог. И это выгодно отличает его от предшественника - Дмитрия Диденко.

Разумеется, тема обсуждения коснулась суда, который сейчас ведется по поводу правомерности назначения Секлецова на занимаемую должность. Однако председатель общественного совета четко обозначил, что судебное разбирательство, «хотя и ведется на примере Секлецова», не касается его лично. Оно посвящено вопросу, как в принципе власть проводит назначения на руководящие должности.

Обсуждение кандидатуры Андрея Рубана велось по тому же принципу. Правда, поддержки в зале у него явно не наблюдалось. Да и народ уже начинал уставать. Впрочем, помогло это мало. Ни одна кандидатура не получила одобрения общественного совета. За назначение Секлецова проголосовали 10 человек, против оказались 7 и столько же воздержались. В отношении Рубана по пять человек были «за» и «против» при 12 воздержавшихся.

Отметим, что общественный совет является консультативным органом. Его решения не являются обязательными к исполнению. Окончательно вопрос назначения будет утвержден на одной из сессий городского совета.

Жители берегут посадку и не одобряют строительство университета

Одной из тем обсуждений стал конфликт между жителями улиц Шевченко и Литературной и пастором церкви «Добрая весть» Петром Дудником. Его причиной стало возможное строительство церковью образовательного центра, включающего общеобразовательную школу и университет. Местные жители высказались против этого проекта. Свою точку зрения они решили обосновать на общественном совете.

Общее собрание жильцов, на котором присутствовало 63 человека, не одобрило разработку детального плана на отвод земли и строительство. Главным аргументом, как прозвучало, стало желание сохранить зеленую зону, на месте которой запланирован будущий Центр.

Инициативная группа жильцов предложила создать там парк или сквер, «с аллеями, детской площадкой и цветниками». Изюминкой зеленой зоны жильцы видят будущий памятник меценату Авксентию Шнуркову.

- Ближайшее место отдыха, где могут отдохнуть наши жители - это центральный парк или Соборная площадь. До них более 1,6 км, - подвели итог жильцы вышеназванных улиц.

Поскольку Петр Дудник не дождался обсуждения этого вопроса, его возражений не последовало. Впрочем, он уже высказывал их неоднократно. В том числе - и на прошлом заседании совета.

Позволим себе предположить, что теперь в Славянске на месте посадки в районе улицы Литературной не будет ни парка, ни университета.

Заметки на полях

Петр Дудник, задавая вопрос кандидату на должность заместителя городского головы Андрею Рубану, высказал очень интересную идею. Почему бы Славянску не воспользоваться теми преференциями, которые город, сам того не желая, получил в результате боевых действий.

- Я был в Польше, в мемориальном комплексе «Освенцим». Это не очень зрелищная, но очень эмоциональная экскурсия. Люди со всего мира едут сюда и платят деньги. В том числе - в инфраструктуру города. Город живет - и хорошо живет - практически полностью за счет этого туризма. Славянск прогремел на весь мир. Мы можем устроить мемориал из развалин Семеновской больницы. Это намного более зрелищно. И сюда тоже поедут люди. Нужны городские легенды, нужны качественные профессиональные экскурсоводы. И дело пойдет, было бы желание, - считает Петр Дудник.

Кандидат на должность заммэра ответил в том ключе, что больница - областная, и город решать не вправе. В общем, мемориала и денег у нас тоже, судя по всему, не будет.