В Славянск прибыл еще один новый троллейбус

На прошлой неделе Славянск получил второй троллейбус «Эталон-Т12110 «Барвінок», который был приобретен за счет целевой субвенции из государственного бюджета.

Машина ничем не отличается от первой, которая с 26 апреля успешно курсирует по маршрутам №2 и №8 – она имеет тот же цвет и ту же комплектацию.

Разница в том, что на обкатку второй троллейбус, в отличие от предшественника, вышел без излишней помпы, и событие это прошло никем из СМИ не замеченным. (О появлении в городе второго «Барвінка» стало известно на внеочередном заседании исполкома 23 мая, где было принято решение о приеме машины в коммунальную собственность города.) И, кроме того, на его борту нет надписи «Наш край», которая сразу же после выезда первого троллейбуса на линию вызвала бурную реакцию среди местной общественности.

Пока что второй «Барвінок» стоит на территории троллейбусного парка. До его выезда на маршрут необходимо провести определенные технические мероприятия. Возможно, он появится на дорогах уже на этой неделе.

Начальник СТрУ Сергей Иванченко говорит, что второй троллейбус будет курсировать по тем же маршрутам, что и первый.

Он отметил, что с появлением новой техники экономическая составляющая предприятия заметно улучшилась. Прежде всего, «Барвінки» расходуют меньше электроэнергии, повторно используя ее в процессе движения (это обеспечивается благодаря системе рекуперации). Во-вторых, они не требуют запасных частей. При нормальной эксплуатации в первые три года им будет нужна только замена масла.