Мэр призвал газовщиков не отключать газ в домах без дымоходов

На аппаратном совещании 29 мая получила продолжение тема конфликта между ОСМД «Семигал» и городским управлением газового хозяйства, о которой мы писали в «ТВ плюс» №20.

Суть проблемы в том, что некоторые дома-«сталинки», к числу которых относится и упомянутое ОСМД, не имеют дымовых каналов, а только вентиляционные. Что, по мнению руководства горгаза, делает невозможным эксплуатацию газовых колонок, которыми пользуются их жители.

На просьбу городского головы прояснить ситуацию заместитель начальника УГГ Валерий Волков сообщил, что работники предприятия изучают ситуацию. «Возможно, дымовые каналы были переделаны при ремонте крыши», - предположил он.

На это Вадим Лях заметил, что аналогичная проблема может коснуться других зданий той же постройки, и выразил готовность подключиться к решению вопроса.

«Я так понимаю, это только начало вашей работы, и у нас такие дома еще найдутся. Чтобы не получилось, что все они останутся без газа», - предостерег мэр.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ