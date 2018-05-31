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Фотофакт

Стройки века и Славянска

Мэр призвал газовщиков не отключать газ в домах без дымоходов

Антон Скворцов
29 мая 2018 Просмотров: 287 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На аппаратном совещании 29 мая получила продолжение тема конфликта между ОСМД «Семигал» и городским управлением газового хозяйства, о которой мы писали в «ТВ плюс» №20.

Суть проблемы в том, что некоторые дома-«сталинки», к числу которых относится и упомянутое ОСМД, не имеют дымовых каналов, а только вентиляционные. Что, по мнению руководства горгаза, делает невозможным эксплуатацию газовых колонок, которыми пользуются их жители. 

На просьбу городского головы прояснить ситуацию заместитель начальника УГГ Валерий Волков сообщил, что работники предприятия изучают ситуацию. «Возможно, дымовые каналы были переделаны при ремонте крыши», - предположил он. 

На это Вадим Лях заметил, что аналогичная проблема может коснуться других зданий той же постройки, и выразил готовность подключиться к решению вопроса. 

«Я так понимаю, это только начало вашей работы, и у нас такие дома еще найдутся. Чтобы не получилось, что все они останутся без газа», - предостерег мэр.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • В течение минувшей недели силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» ликвидированы 33 порыва и утечки на водопроводных сетях и 38 засоров канализации. 
  • Среднесуточный объем водоснабжения города составил 27,4 тысячи кубометров – на 1,1 тысячи меньше, чем неделей раньше. От КП «Компания «Вода Донбасса» Славянск получал 21,3 тысячи «кубов», остальной объем поступал с фильтровальной станции. 
  • По данным ГСЧС, пиротехническое подразделение один раз выезжало по заявке об обнаружении взрывоопасного предмета.  
  • Пришкольные лагеря, открывшиеся 29 мая во всех общеобразовательных учреждениях, будут работать до 15 июня включительно.  
  • По информации отдела здравоохранения, декларации с семейными врачами по состоянию на 25 мая заключили 19,5 тысячи человек.

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Комментарии к статье «Мэр призвал газовщиков не отключать газ в домах без дымоходов»

На аппаратном совещании 29 мая получила продолжение тема конфликта между ОСМД «Семигал» и городским управлением газового хозяйства, о которой мы писали в «ТВ плюс» №20.

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