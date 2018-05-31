Мэр призвал газовщиков не отключать газ в домах без дымоходов

|29 мая 2018
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На аппаратном совещании 29 мая получила продолжение тема конфликта между ОСМД «Семигал» и городским управлением газового хозяйства, о которой мы писали в «ТВ плюс» №20.
Суть проблемы в том, что некоторые дома-«сталинки», к числу которых относится и упомянутое ОСМД, не имеют дымовых каналов, а только вентиляционные. Что, по мнению руководства горгаза, делает невозможным эксплуатацию газовых колонок, которыми пользуются их жители.
На просьбу городского головы прояснить ситуацию заместитель начальника УГГ Валерий Волков сообщил, что работники предприятия изучают ситуацию. «Возможно, дымовые каналы были переделаны при ремонте крыши», - предположил он.
На это Вадим Лях заметил, что аналогичная проблема может коснуться других зданий той же постройки, и выразил готовность подключиться к решению вопроса.
«Я так понимаю, это только начало вашей работы, и у нас такие дома еще найдутся. Чтобы не получилось, что все они останутся без газа», - предостерег мэр.
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• Почему возник ажиотаж при получении «справок для субсидии»
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• Исполком или горсовет: кто должен распоряжаться коммунальной собственностью Славянска
• Параллельно с ремонтом в «Шелковичном» продолжается культурная жизнь
• Славянцев приглашают на презентацию проектов «бюджета участия»
• В Славянске будут больше платить участникам спортивных соревнований
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• Без срока давности: митинг-реквием на месте гибели Ми-8
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• Первый круг Ролан Гарроса: сенсация от Козловой, минус Бондаренко
• «Реал» - «Ливерпуль»: хет-трик «Королей», чудо-гол Бэйла, нелепые ошибки Кариуса
• «Золото» самбиста Дмитрия Русских
• ФК «Славянск» потерпел второе поражение
• КДЮСШ «Славхлеб» - бронзовый призер чемпионата области по футболу
• 13-летний Дмитрий Рожанский стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
29 мая 2018
• В центре перевернули контейнеры
• Мэр призвал газовщиков не отключать газ в домах без дымоходов
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На аппаратном совещании 29 мая получила продолжение тема конфликта между ОСМД «Семигал» и городским управлением газового хозяйства, о которой мы писали в «ТВ плюс» №20.