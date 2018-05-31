Ничейные кабели

Оказывается, в Славянске не так-то просто разобраться с торчащими из земли электрическими проводами.

Проблему озвучили на прошлой неделе представители одного из городских интернет-изданий, проиллюстрировав ее несколькими фотоснимками. В свою очередь, мэр дал поручение коммунальникам ее устранить.

И. о. директора КП «Наружное освещение» Елена Негрий сообщила, что представители предприятия вместе с работниками РЭСа обследовали указанное место и выяснили, что коммуникации не числятся на балансе ни у тех, ни у других. Вопрос принадлежности проводов остается открытым, равно как и то, кто их, в конце концов, уберет.