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Фотофакт

Стройки века и Славянска

Ничейные кабели

Антон Скворцов
30 мая 2018 Просмотров: 197 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Один из кабелей, о которых шла речь, находится в районе пересечения улиц Центральной и Васильевской.

Оказывается, в Славянске не так-то просто разобраться с торчащими из земли электрическими проводами.

Проблему озвучили на прошлой неделе представители одного из городских интернет-изданий, проиллюстрировав ее несколькими фотоснимками. В свою очередь, мэр дал поручение коммунальникам ее устранить.

И. о. директора КП «Наружное освещение» Елена Негрий сообщила, что представители предприятия вместе с работниками РЭСа обследовали указанное место и выяснили, что коммуникации не числятся на балансе ни у тех, ни у других. Вопрос принадлежности проводов остается открытым, равно как и то, кто их, в конце концов, уберет.

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Комментарии к статье «Ничейные кабели»

Оказывается, в Славянске не так-то просто разобраться с торчащими из земли электрическими проводами.

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