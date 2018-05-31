Исполком или горсовет: кто должен распоряжаться коммунальной собственностью Славянска

|31 мая 2018
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На последней сессии Славянского горсовета депутатский корпус продлил решение прежних созывов о делегировании исполкому полномочий по управлению коммунальной собственностью. Обсуждение вопроса в зале пленарных заседаний переросло в острую полемику.
В числе прочих, оппонентом принимаемого решения выступила депутат Ольга Алтунина. Она призвала депутатов не отказываться от полномочий, а заняться этой сферой самостоятельно. Свою позицию депутат аргументировала тем, что нынешняя система управления коммунальной собственностью является неэффективной и до определенной степени - непрозрачной. Данное утверждение, кстати, подтверждается информационными прорехами на сайте горсовета, в разделе «открытые данные». Кроме того, как считает Ольга Алтунина, исполком работает в режиме «единоначалия», то есть полностью контролируется мэром, в то время, как депутатский корпус может позволить себе плюрализм мнений и публичное обсуждение проблемных вопросов.
Комментируя ситуацию, городской голова Славянска Вадим Лях сказал, что обязать депутатов участвовать во всех процедурах, связанных с движением коммунальной собственности (передача в аренду, снятие и постановка на баланс коммунальных предприятий, списание имущества и т. д.) равнозначно блокировке этих процессов, ведь для этого придется постоянно создавать временные комиссии и поручать им заниматься «списанием каждого веника». Учитывая, что местных народных избранников не всегда получается собрать даже на сессию, поручать им еще и комиссионную работу малоперспективно.
Примерно такие же доводы привел журналистам «ТВ плюс» и секретарь городского совета Жан Ким, заявивший, что от депутатов никто ничего не прячет. Все ключевые вопросы все равно проходят через сессию и утверждаются депкорпусом. Кроме того, любой депутат, по его словам, может присутствовать на заседаниях исполкома, участвовать в обсуждении, вносить свои предложения и инициировать, в случае необходимости, вынесение того или иного вопроса на уровень горсовета.
Для полноты картины добавим, что обе стороны усматривают в действиях оппонентов личные соображения, но компетентно комментировать этот аспект могут лишь правоохранительные органы.
Нужно отметить, что проголосованное 23 мая этого года решение лишь продлевает действие аналогичных документов, принятых прежними созывами. В нем, в частности, указана ссылка на норму от 2004 года, принятую горсоветом в каденцию Анатолия Левита. Однако и этот документ, как оказалось, не является первоисточником, поскольку отменяет решение городского совета, датированное февралем 2002 года. Поскольку публикации решений на сайте городского совета начались только с апреля 2002-го, точную дату передачи полномочий от горсовета к исполкому установить нам не удалось. Отметим, что закон «Об органах местного самоуправления» такую возможность юридически допускает. Вопрос лишь в рациональности ее использования применительно к существующим реалиям.
Обращает на себя внимание, что в нынешней редакции решения, в отличии от прежней, установлен порог на списание имущества. До 25 тыс. грн это может делать исполком, свыше – городской совет. По мнению председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства Анатолия Олексюка, это должно избавить депутатов от повседневной «текучки» и высвободить им время для более глобальных тем.
Стоит добавить, что были предложения расширить эту норму. К примеру, руководитель горводоканала Андрей Кийко на одном из заседаний предлагал предоставить коммунальным предприятиям право списывать имущество стоимостью до 10 тыс. грн на своем уровне, не вовлекая в это исполком, а тем более, горсовет. Развития инициатива пока не получила.
Отметим также, что единогласного мнения по вопросу управления коммунальной собственностью в депутатском корпусе Славянска не наблюдается. Из 30 зарегистрировавшихся на пленарное заседание депутатов, «за» проголосовал 21 избранник, 4 проголосовали «против», 3 воздержались, 2 не голосовали.
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На последней сессии Славянского горсовета депутатский корпус продлил решение прежних созывов о делегировании исполкому полномочий по управлению коммунальной собственностью. Обсуждение вопроса в зале пленарных заседаний переросло в острую полемику.