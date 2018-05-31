Исполком или горсовет: кто должен распоряжаться коммунальной собственностью Славянска

Плюрализм мнений

В числе прочих, оппонентом принимаемого решения выступила депутат Ольга Алтунина. Она призвала депутатов не отказываться от полномочий, а заняться этой сферой самостоятельно. Свою позицию депутат аргументировала тем, что нынешняя система управления коммунальной собственностью является неэффективной и до определенной степени - непрозрачной. Данное утверждение, кстати, подтверждается информационными прорехами на сайте горсовета, в разделе «открытые данные». Кроме того, как считает Ольга Алтунина, исполком работает в режиме «единоначалия», то есть полностью контролируется мэром, в то время, как депутатский корпус может позволить себе плюрализм мнений и публичное обсуждение проблемных вопросов.

Комментируя ситуацию, городской голова Славянска Вадим Лях сказал, что обязать депутатов участвовать во всех процедурах, связанных с движением коммунальной собственности (передача в аренду, снятие и постановка на баланс коммунальных предприятий, списание имущества и т. д.) равнозначно блокировке этих процессов, ведь для этого придется постоянно создавать временные комиссии и поручать им заниматься «списанием каждого веника». Учитывая, что местных народных избранников не всегда получается собрать даже на сессию, поручать им еще и комиссионную работу малоперспективно.

Примерно такие же доводы привел журналистам «ТВ плюс» и секретарь городского совета Жан Ким, заявивший, что от депутатов никто ничего не прячет. Все ключевые вопросы все равно проходят через сессию и утверждаются депкорпусом. Кроме того, любой депутат, по его словам, может присутствовать на заседаниях исполкома, участвовать в обсуждении, вносить свои предложения и инициировать, в случае необходимости, вынесение того или иного вопроса на уровень горсовета.

Для полноты картины добавим, что обе стороны усматривают в действиях оппонентов личные соображения, но компетентно комментировать этот аспект могут лишь правоохранительные органы.

Затерявшиеся корни

Нужно отметить, что проголосованное 23 мая этого года решение лишь продлевает действие аналогичных документов, принятых прежними созывами. В нем, в частности, указана ссылка на норму от 2004 года, принятую горсоветом в каденцию Анатолия Левита. Однако и этот документ, как оказалось, не является первоисточником, поскольку отменяет решение городского совета, датированное февралем 2002 года. Поскольку публикации решений на сайте городского совета начались только с апреля 2002-го, точную дату передачи полномочий от горсовета к исполкому установить нам не удалось. Отметим, что закон «Об органах местного самоуправления» такую возможность юридически допускает. Вопрос лишь в рациональности ее использования применительно к существующим реалиям.

Обращает на себя внимание, что в нынешней редакции решения, в отличии от прежней, установлен порог на списание имущества. До 25 тыс. грн это может делать исполком, свыше – городской совет. По мнению председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства Анатолия Олексюка, это должно избавить депутатов от повседневной «текучки» и высвободить им время для более глобальных тем.

Стоит добавить, что были предложения расширить эту норму. К примеру, руководитель горводоканала Андрей Кийко на одном из заседаний предлагал предоставить коммунальным предприятиям право списывать имущество стоимостью до 10 тыс. грн на своем уровне, не вовлекая в это исполком, а тем более, горсовет. Развития инициатива пока не получила.

Отметим также, что единогласного мнения по вопросу управления коммунальной собственностью в депутатском корпусе Славянска не наблюдается. Из 30 зарегистрировавшихся на пленарное заседание депутатов, «за» проголосовал 21 избранник, 4 проголосовали «против», 3 воздержались, 2 не голосовали.