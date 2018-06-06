В славянском УЖКХ новый начальник

|6 июня 2018
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На аппаратном совещании 5 июня был представлен новый начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. Им стал Владимир Башкаев, который до этого возглавлял управление коммунальной собственности.
Владимир Башкаев сменил на этом посту Андрея Секлецова, который с 1 июня занимает должность заместителя городского головы по вопросам жилкоммунхоза. Предыдущий зам Дмитрий Диденко вернулся на прежнее место работы, вновь став директором коммунального предприятия «Наружное освещение».
Любопытно, что однажды подобная кадровая перестановка в структурных подразделениях исполкома уже случалась: в 2016 году УЖКХ возглавил Андрей Чичкан, перейдя туда из кресла начальника управления комсобственности. Проработал он там, правда, сравнительно недолго.
Судя из биографии, Владимир Башкаев ранее не работал в жилищно-коммунальной отрасли, которая считается одной из самых сложных и специфических. Городской голова Вадим Лях, комментируя его назначение, признался, что принимал во внимание рекомендации своих профильных заместителей. «Если будет справляться – останется. Если не сложится работа - попрощаемся», - заверил мэр.
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На аппаратном совещании 5 июня был представлен новый начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. Им стал Владимир Башкаев, который до этого возглавлял управление коммунальной собственности.