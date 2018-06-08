В общежитии на Учительской заработал новый лифт

До этого жильцам девятиэтажки, в которой проживают более ста человек, приходилось подниматься и спускаться пешком: старый лифт вышел из строя более 20 лет назад. Теперь условия проживания в доме стали куда более комфортными.

Новый подъемник может по праву считаться самым «продвинутым», аналогов ему в Славянске нет. Он оснащен системой голосового сопровождения, которая предупреждает пассажиров о закрытии дверей, направлении движения (вверх или вниз) и номере этажа, на который они прибыли. Кроме того, вся эта информация дублируется на световых табло, расположенных на первом этаже и внутри кабины.

Лифт рассчитан на пятерых человек общим весом в 400 килограммов. При перегрузке система автоматически прекращает движение, и пока лишние пассажиры не выйдут на посадочную площадку, лифт с места не двинется.

Монтаж подъемника был выполнен силами предприятия «Евроформат». Часть комплектующих отечественного производства, часть – импортного. К примеру, станция управления сделана в Украине, а лебедка, которая приводит в движение кабину, - в Италии.

Подъемник подключен к системе диспетчеризации беспроводным способом. Связь с диспетчерским пунктом осуществляется круглосуточно с помощью автоматизированной компьютерной системы.

Оборудование лифта было приобретено в прошлом году. Городской голова Вадим Лях сообщил, что его покупка обошлась городскому бюджету в 778 тысяч гривен.

В целом, по его словам, в 2015-17 годах на модернизацию и ремонт лифтов Славянский горсовет потратил 4,7 миллиона гривен. В этом году также планируется выделить значительную сумму, поскольку до конца текущего года необходимо отремонтировать и модернизировать порядка 45 подъемников.