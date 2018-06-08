Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска

|8 июня 2018
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На Старогородском кладбище Славянска продолжается масштабная уборка, в которой принимают участие коммунальные службы и волонтеры. После того, как коммунальники сожгли срезанный с могил кустарник, территория стала доступна для краеведческих исследований. Как оказалось, кое-что здесь, к счастью, все таки сохранилось.
Второй волонтерский субботник прошел на историческом объекте 2 июня. На этот раз краеведы-общественники смогли непосредственно приступить к изучению остатков кладбищенской архитектуры. Сенсационные, по местным меркам, находки не заставили себя ждать. К примеру, найдены надгробные плиты нескольких известных жителей Славянска: подполковника Ивана Вейса, с чьей фамилией, предположительно, связано название озера Вейсовое; владельца первого в городе семейного фотосалона Александра Барышникова, получившего сертификат еще в 1890 году; директора Городского банка Николая Полоцкого (позже в здании был магазин №19); членов семьи известной купеческой династии Жевержеевых; известного торговца Марка Рабиновича, в доме которого ныне расположено СБУ, и других выдающихся граждан города.
После очистки от поверхностного мусора ценные находки обнесли демаркационной лентой. Вопрос: что с ними делать дальше сейчас находится в стадии обсуждения.
Накануне субботника в исполкоме прошла встреча общественников с мэром, руководителями профильных отделов, учреждений и коммунальных предприятий. На ней снова шла речь о необходимости как можно скорей пройти все процедуры по паспортизации участка и принятии его в коммунальную собственность. Это нужно для определения статуса объекта, подлежащего реконструкции. По словам городского головы Вадима Ляха, поручения он своим подчиненным уже отдал, и работа начата.
Сложнее обстоит дело с поиском архивной информации, которая заполнила бы многочисленные бреши в данных о захоронениях на Старогородском кладбище Славянска. Проблему признали актуальной, однако кто, кроме волонтеров, будет заниматься этой работой, осталось неясно.
В то же время, если научные изыскания и землеустроительная документация еще могут "потерпеть", то с самой территорией кладбища что-то нужно делать уже сейчас. Ведь на срезанных у корня растениях появляется новая поросль, и через некоторое время участок снова может превратиться в непроходимые джунгли, обнулив уже затраченные усилия. Поскольку избавиться от дикорастущей зелени можно только полной рекультивацией верхнего слоя почвы, решено ближайшие 2 недели посвятить составлению карты находок и перемещению их на одну площадку. После этого на Старогородское кладбище зайдет коммунальная спецтехника.
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7 июня 2018
• В Славянске впервые прошел фестиваль семьи
• Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев
• Скоро в Славянске появятся три новых мурала
• Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»
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• Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт
• Кому нужно заново сдавать документы на субсидию
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• В славянском УЖКХ новый начальник
• Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом
• Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса
• Покер Дудника и лидерство «Сапфира»
• В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»
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• Семь наград славянских «вольников»
4 июня 2018
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Комментарии к статье «Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска»
На Старогородском кладбище Славянска продолжается масштабная уборка, в которой принимают участие коммунальные службы и волонтеры. После того, как коммунальники сожгли срезанный с могил кустарник, территория стала доступна для краеведческих исследований. Как оказалось, кое-что здесь, к счастью, все таки сохранилось.