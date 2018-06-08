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Фотофакт

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Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

Антон Скворцов
8 июня 2018 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Так, согласно эскизному проекту, будет выглядеть рекреационно-оздоровительная зона «У соленых озер».

На пресс-конференции 5 июня городской голова Вадим Лях рассказал о ходе реализации проекта создания рекреационно-оздоровительной зоны «У соленых озер» на озере Вейсовом. 

Мэр продемонстрировал журналистам эскизный проект будущего пляжа. Согласно ему, вблизи края водной глади будет стоять ряд шезлонгов с зонтиками. Сзади, параллельно им, выстроится ряд палаток. В третьей линии будут лавочки под навесами. Далее идут капитальные строения – торговые павильоны. В арьергарде разместились беседки, изготовленные из натуральных материалов - сплетенные из прутьев и крытые камышом. Рядом с ними будет находиться площадка для игры волейбол и детская площадка. Все объекты соединят пешеходными дорожками. На самом озере предусмотрен помост.

К сожалению, пока что будущий пляж существует только в виде красивых картинок, поскольку строительные работы еще не начались. Они стартуют, когда Госфонд регионального развития, за чей счет проект должен воплотиться в жизнь, начнет финансирование. Когда это произойдет –  неизвестно. Между тем, для начала строительства уже все готово: подготовлена проектно-сметная документация, проведен тендер и определен подрядчик. Однако заключить с ним договор ввиду вышеуказанных обстоятельств пока нельзя. 

По словам Вадим Ляха, руководство города ожидает новостей из ГФРР уже месяц. «Как только будут финансы, начнутся работы», - заверил градоначальник.  

Добавим, что строительные работы повлекут за собой запрет посещения прибрежной полосы для горожан. По всей видимости, им придется искать для купания другие водоемы – отправляться либо на Горячку, либо на Репное. Моральной компенсацией отдыхающим может служить осознание того факта, что в следующем году они вновь смогут вернуться на привычный пляж, только  благоустроенный на порядок лучше прежнего. Главное, чтобы проект не превратился в долгострой без определенных перспектив. 

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Комментарии к статье «Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»»

На пресс-конференции 5 июня городской голова Вадим Лях рассказал о ходе реализации проекта создания рекреационно-оздоровительной зоны «У соленых озер» на озере Вейсовом. 

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