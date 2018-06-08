Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

|8 июня 2018
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На пресс-конференции 5 июня городской голова Вадим Лях рассказал о ходе реализации проекта создания рекреационно-оздоровительной зоны «У соленых озер» на озере Вейсовом.
Мэр продемонстрировал журналистам эскизный проект будущего пляжа. Согласно ему, вблизи края водной глади будет стоять ряд шезлонгов с зонтиками. Сзади, параллельно им, выстроится ряд палаток. В третьей линии будут лавочки под навесами. Далее идут капитальные строения – торговые павильоны. В арьергарде разместились беседки, изготовленные из натуральных материалов - сплетенные из прутьев и крытые камышом. Рядом с ними будет находиться площадка для игры волейбол и детская площадка. Все объекты соединят пешеходными дорожками. На самом озере предусмотрен помост.
К сожалению, пока что будущий пляж существует только в виде красивых картинок, поскольку строительные работы еще не начались. Они стартуют, когда Госфонд регионального развития, за чей счет проект должен воплотиться в жизнь, начнет финансирование. Когда это произойдет – неизвестно. Между тем, для начала строительства уже все готово: подготовлена проектно-сметная документация, проведен тендер и определен подрядчик. Однако заключить с ним договор ввиду вышеуказанных обстоятельств пока нельзя.
По словам Вадим Ляха, руководство города ожидает новостей из ГФРР уже месяц. «Как только будут финансы, начнутся работы», - заверил градоначальник.
Добавим, что строительные работы повлекут за собой запрет посещения прибрежной полосы для горожан. По всей видимости, им придется искать для купания другие водоемы – отправляться либо на Горячку, либо на Репное. Моральной компенсацией отдыхающим может служить осознание того факта, что в следующем году они вновь смогут вернуться на привычный пляж, только благоустроенный на порядок лучше прежнего. Главное, чтобы проект не превратился в долгострой без определенных перспектив.
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• В Славянске впервые прошел фестиваль семьи
• Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев
• Скоро в Славянске появятся три новых мурала
• Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»
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1 июня 2018
• «Наш дом - Славянск» поднял горожан на борьбу с «коммунальными грабежами»
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На пресс-конференции 5 июня городской голова Вадим Лях рассказал о ходе реализации проекта создания рекреационно-оздоровительной зоны «У соленых озер» на озере Вейсовом.