 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Зеленые помехи

Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом

Антон Скворцов
14 июня 2018 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Вадим Лях говорит, что возможность выделения средств на ремонт внутриквартальных проездов будет рассмотрена по итогам выполнения бюджета за первое полугодие.

Будут ли в этом году в Славянске продолжать ремонт внутриквартальных проездов и дорог возле многоквартирных домов, пока неясно.

Об этом сообщил городской голова Вадим Лях на пресс-конференции. Он убежден, что сейчас наиболее актуальным вопросом повестки дня остается ремонт основных автомобильных дорог. К примеру, в июне пройдут тендеры на капремонт улиц Одесской, Вольной, Ярмарочной и Святогорской. Перечень улиц, охваченных капитальным и текущим ремонтом, в этом году будет постепенно увеличиваться, обещает градоначальник. 

Ремонт же второстепенных дорог, по его словам, будет напрямую зависеть от перевыполнения бюджета по итогам первого полугодия. Однако тут тоже есть нюанс – возможно, сверхплановые поступления придется направить на социально защищенные статьи, которые должны финансироваться из государственного бюджета. «К большому сожалению, пока мы не получили никаких субвенций – ни на образование, ни на медицину. Это тоже сказывается на том, что нет свободных средств, которые можно направить на нужды городского хозяйства. Вместо этого нам приходится платить зарплату бюджетникам», - констатировал мэр. 

О ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

В Славянске уже разработана предварительная схема размещения временных сооружений, о необходимости которой на протяжении последних лет шли острые дискуссии. Сейчас ее изучают депутаты, входящие в состав профильных комиссий горсовета. На данном этапе документ подлежит корректировке. 

Вадим Лях сообщил, что также внес свою лепту в схему размещения МАФов – предложил исключить из нее несколько мест, где в будущем могли появиться торговые павильоны. Одно из таких – аллея в районе дома №38 на улице Свободы. «Вместо МАФов хотелось бы в будущем увидеть там спортивную и детскую площадки, где жители ближайших домов могли бы активно отдыхать», - поделился мэр. Кроме того, городской голова рекомендовал исключить из перечня мест дислокации газон в районе дома №13 на улице Свободы (там находится супермаркет «Фуршет»), чтобы временные сооружения не загораживали фасад 14-этажки. 

О ЗЕМЕЛЬНЫХ АУКЦИОНАХ

Также городской голова коснулся вопроса участков, которые могут быть выставлены на земельный аукцион с целью передачи в аренду для строительства коммерческих объектов. 

Сейчас в его распоряжении имеется предварительная схема расположения пустующих участков, которая была предложена отделом рационального использования земельных ресурсов. Загвоздка в том, что далеко не на все из них разработаны детальные планы, как того требуют условия проведения земельных аукционов. Мэр пообещал ускорить этот процесс, профинансировав разработку документации из местного бюджета – с тем, чтобы первые аукционы были проведены уже в нынешнем году.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

14 июня 2018

В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой

В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища

Растяжимые понятия

О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц

В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской

Для админцентра потребовалась новая теплотрасса

Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн

Славянск принял градостроительные полномочия

Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки

100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь

Зеленые помехи

В парке просят открыть туалет

Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю

Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют

Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом

Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране

Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского

13 июня 2018

Открытый областной турнир по рукопашному бою

В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова

Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо

«Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной

8 июня 2018

У Нели Штепы - новая коллегия судей

Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»

Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска

Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

В общежитии на Учительской заработал новый лифт

Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

Праздник удался

Также в разделе

В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища

— 14 июня 2018 —

Активная общественность и коммунальные службы Славянска продолжают работать над проектом реконструкции старого городского кладбища, расположенного вдоль улицы Трунова. Минувшая неделя принесла новые открытия.

Читать далее ⇒

О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц

— 14 июня 2018 —

В редакцию «ТВ плюс» с письмом обратилась жительница Железнодорожного микрорайона Луиза Вяткина. В нем она просит обратить внимание городских властей на необходимость организации пешеходного перехода на пересечении улиц Святогорской и Комяхова.

Читать далее ⇒

В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской

— 14 июня 2018 —

Руководство «Славгорводоканала» обещает отремонтировать участок тротуара на улице Университетской, который был поврежден в процессе прокладки нового водопроводного ввода к дому №58.

Читать далее ⇒

Для админцентра потребовалась новая теплотрасса

— 14 июня 2018 —

Строительство Центра предоставления административных услуг потребовало замены теплотрассы, которая обеспечивает теплом здание славянского горсовета.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом»

Будут ли в этом году в Славянске продолжать ремонт внутриквартальных проездов и дорог возле многоквартирных домов, пока неясно.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой

Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского

В Славянске впервые прошел фестиваль семьи

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю

У Нели Штепы - новая коллегия судей

Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн

100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь

Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Растяжимые понятия

Трубки мира

Плоди и размножай

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Открытый областной турнир по рукопашному бою

В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова

Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 июня 2018

В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой

В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища

Растяжимые понятия

О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц

В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской

Для админцентра потребовалась новая теплотрасса

Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн

Славянск принял градостроительные полномочия

Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки

100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь

Зеленые помехи

В парке просят открыть туалет

Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю

Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют

Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом

Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране

Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского

13 июня 2018

Открытый областной турнир по рукопашному бою

В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова

Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо

«Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной

8 июня 2018

У Нели Штепы - новая коллегия судей

Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»

Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска

Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

В общежитии на Учительской заработал новый лифт

Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

Праздник удался

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top