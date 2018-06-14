Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом

Будут ли в этом году в Славянске продолжать ремонт внутриквартальных проездов и дорог возле многоквартирных домов, пока неясно.

Об этом сообщил городской голова Вадим Лях на пресс-конференции. Он убежден, что сейчас наиболее актуальным вопросом повестки дня остается ремонт основных автомобильных дорог. К примеру, в июне пройдут тендеры на капремонт улиц Одесской, Вольной, Ярмарочной и Святогорской. Перечень улиц, охваченных капитальным и текущим ремонтом, в этом году будет постепенно увеличиваться, обещает градоначальник.

Ремонт же второстепенных дорог, по его словам, будет напрямую зависеть от перевыполнения бюджета по итогам первого полугодия. Однако тут тоже есть нюанс – возможно, сверхплановые поступления придется направить на социально защищенные статьи, которые должны финансироваться из государственного бюджета. «К большому сожалению, пока мы не получили никаких субвенций – ни на образование, ни на медицину. Это тоже сказывается на том, что нет свободных средств, которые можно направить на нужды городского хозяйства. Вместо этого нам приходится платить зарплату бюджетникам», - констатировал мэр.

О ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ

В Славянске уже разработана предварительная схема размещения временных сооружений, о необходимости которой на протяжении последних лет шли острые дискуссии. Сейчас ее изучают депутаты, входящие в состав профильных комиссий горсовета. На данном этапе документ подлежит корректировке.

Вадим Лях сообщил, что также внес свою лепту в схему размещения МАФов – предложил исключить из нее несколько мест, где в будущем могли появиться торговые павильоны. Одно из таких – аллея в районе дома №38 на улице Свободы. «Вместо МАФов хотелось бы в будущем увидеть там спортивную и детскую площадки, где жители ближайших домов могли бы активно отдыхать», - поделился мэр. Кроме того, городской голова рекомендовал исключить из перечня мест дислокации газон в районе дома №13 на улице Свободы (там находится супермаркет «Фуршет»), чтобы временные сооружения не загораживали фасад 14-этажки.

О ЗЕМЕЛЬНЫХ АУКЦИОНАХ

Также городской голова коснулся вопроса участков, которые могут быть выставлены на земельный аукцион с целью передачи в аренду для строительства коммерческих объектов.

Сейчас в его распоряжении имеется предварительная схема расположения пустующих участков, которая была предложена отделом рационального использования земельных ресурсов. Загвоздка в том, что далеко не на все из них разработаны детальные планы, как того требуют условия проведения земельных аукционов. Мэр пообещал ускорить этот процесс, профинансировав разработку документации из местного бюджета – с тем, чтобы первые аукционы были проведены уже в нынешнем году.