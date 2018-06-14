Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют

На аппаратном совещании 12 июня председатель комитета микрорайона Центр-2 Ольга Карпенко выразила обеспокоенность в связи со строительными работами в районе дома №3 на улице Светлодарской, из-за которых пешеходы лишились возможности ходить по тротуару.

Она опасается, что будущий объект будет препятствовать передвижению прохожих, как это сплошь и рядом бывает на улицах города.

Опасения поспешил развеять и. о. начальника управления архитектуры Александр Пахомов. Он сообщил, что в доме строится магазин, а план работ предусматривает расширение тротуара, так что препятствий для пешеходов не будет. По его словам, строителям пришлось занять часть тротуара под крыльцо и пандус, поскольку высота цокольного этажа жилого дома не позволяет применить другое решение.

В свою очередь, Ольга Карпенко обратила внимание, что такая ситуация не единична: ранее в этом районе появился другой объект сферы услуг с пристроенным крыльцом, которое заняло часть пешеходной зоны.

Городской голова Вадим Лях сообщил, что вопросами строительства в Славянске будет заниматься созданный в прошлом году отдел Государственного архитектурно-строительного контроля, и поручил его специалистам проверить оба объекта.