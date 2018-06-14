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Зеленые помехи

Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки

Павел Коротенко
14 июня 2018 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Поскольку закон обратной силы не имеет, объекты, построенные по старым нормативам, сносить не будут.

С 1 сентября вступят в действие обновленные нормы строительства, которые Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ утвердило около месяца назад. Корреспонденты «ТВ плюс» разбирались с некоторыми особенностями принятых документов.

Важные сферы

Представляя общественности новую редакцию государственных строительных норм (ГСН), министр Минрегионстроя Павел Зубко подчеркнул, что актуализация нормативов ведется регулярно, ибо технологии в отрасли строительства неуклонно эволюционируют. В минувшем году, по его словам, министерство обновило 13 ГСН, в этом - пока 4, но зато очень важных.

Утвержденные нормативы касаются застройки территории, строительства улиц и дорог, объектов образования, в том числе и дошкольного. Отметим, что теперь дошкольные учреждения разрешается встраивать в жилые дома. Делается это для экономии площади застройки и для расширения сети детских садов, которых в стране катастрофически не хватает. ГСН по строительству школ обязывает использовать энергосберегающие технологии и меняет норму школьной площади на 1 ученика. Ранее она составляла 2-2,4 кв. м, по новым требованиям будет 3 кв. м. Кроме того, вводится свободный формат организации учебных классов: вместо установленных рядами парт в них могут появиться расставленные в произвольном порядке пуфики - на усмотрение местной администрации. Это нововведение связано с реформированием системы образования и обозначено термином "новое образовательное пространство".

Еще один акцент - обеспечение учебных заведений элементами доступности для внедрения системы инклюзивного образования. По новым нормам такая инфраструктура должна быть во всех школах.

Дорожное строительство

Учтены требования "безбарьерного пространства" и в нормативах, регулирующих сферу строительства дорог и застройки территории. К примеру, высота бордюра в местах съезда с тротуара теперь не должна превышать 2 см, раньше было 5 см. 

Достаточно жесткие требования предъявляются к вопросам парковки автотранспорта. Согласно новым ГСН, обустройство парковочных площадок на тротуарах и на междомовых территориях запрещено. В первом случае рекомендуется организовывать по примеру Европы парковочные полосы вдоль автодорог, во втором - строить подземные парковки или выносить паркинг за внутриквартальную территорию. Стоит заметить, что стихийная парковка запрещена в Украине и сейчас, но контроль за соблюдением этой нормы зачастую "хромает", и Славянск в этом не исключение.

К обязательным нормам дорожно-транспортной инфраструктуры с принятием новых правил теперь относятся и перила, которыми должны быть обнесены все остановки пассажирского транспорта. И если обустройство велодорожек можно рассматривать только в контексте строительства новых дорог, то ограждения остановочных пунктов, как можно понять, касается уже существующих объектов.

Территория застройки

Больше всего нововведений содержат ГСН, регламентирующие правила застройки городской и сельской территории. Прежде всего, обращают на себя внимание такие понятия как желтая, зеленая и голубая линии. Желтая обозначает пути подъезда к зданиям аварийных служб - пожарных, медиков, правоохранителей и т. д. Зеленая очерчивает природные зоны (парки, скверы), на которых строительство любых объектов отныне запрещено. Голубая линия ограничивает высотность зданий в зависимости от плотности застройки. Все эти линии должны отражаться в генеральном плане населенного пункта и учитываться при реализации любых строительных проектов - государственных, муниципальных или частных.

Напомним, что в Славянске полноценную корректировку генплана собираются повести уже несколько лет. По словам чиновников, сложность заключается в изыскании средств для этой работы. Цена вопроса - около 5 млн грн, более трех из которых необходимо заплатить за составление картографической документации. На сегодняшний день, как рассказали в управлении архитектуры, горсовет ожидает результатов финансового полугодия. Если доход превысит расчетные показатели, разработку генплана, возможно, профинансируют.

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Комментарии к статье «Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки»

С 1 сентября вступят в действие обновленные нормы строительства, которые Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ утвердило около месяца назад. Корреспонденты «ТВ плюс» разбирались с некоторыми особенностями принятых документов.

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