В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской

Руководство «Славгорводоканала» обещает отремонтировать участок тротуара на улице Университетской, который был поврежден в процессе прокладки нового водопроводного ввода к дому №58.

Жители пятиэтажки неоднократно просили водоканал заменить прохудившуюся трубу. В частности, такое обращение прозвучало на одном из недавних аппаратных совещаний. Представитель дома попросил ускорить процесс, сообщив, что вода из прохудившейся коммуникации заливает подвальное помещение.

Работы были выполнены в конце мая. Для этого работникам водоканала пришлось вскрывать асфальт, который был уложен всего два года назад. Траншею засыпали, но получившийся «шрам» общую картину явно не украшает.

Впрочем, руководство «Славгорводоканала» обещает исправить ситуацию: По словам заместителя генерального директора предприятия Юрия Явтушенко, поврежденный участок (на фото) непременно будет отремонтирован. Но делать этого пока нельзя: надо подождать, пока грунт, которым засыпали яму, усядется. В противном случае уложенный на это место асфальт просядет, и вся работа пойдет насмарку.