В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской

|14 июня 2018
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Руководство «Славгорводоканала» обещает отремонтировать участок тротуара на улице Университетской, который был поврежден в процессе прокладки нового водопроводного ввода к дому №58.
Жители пятиэтажки неоднократно просили водоканал заменить прохудившуюся трубу. В частности, такое обращение прозвучало на одном из недавних аппаратных совещаний. Представитель дома попросил ускорить процесс, сообщив, что вода из прохудившейся коммуникации заливает подвальное помещение.
Работы были выполнены в конце мая. Для этого работникам водоканала пришлось вскрывать асфальт, который был уложен всего два года назад. Траншею засыпали, но получившийся «шрам» общую картину явно не украшает.
Впрочем, руководство «Славгорводоканала» обещает исправить ситуацию: По словам заместителя генерального директора предприятия Юрия Явтушенко, поврежденный участок (на фото) непременно будет отремонтирован. Но делать этого пока нельзя: надо подождать, пока грунт, которым засыпали яму, усядется. В противном случае уложенный на это место асфальт просядет, и вся работа пойдет насмарку.
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• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
• Открытый областной турнир по рукопашному бою
• В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова
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• У Нели Штепы - новая коллегия судей
• Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»
• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
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Руководство «Славгорводоканала» обещает отремонтировать участок тротуара на улице Университетской, который был поврежден в процессе прокладки нового водопроводного ввода к дому №58.