О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц

|14 июня 2018
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В редакцию «ТВ плюс» с письмом обратилась жительница Железнодорожного микрорайона Луиза Вяткина. В нем она просит обратить внимание городских властей на необходимость организации пешеходного перехода на пересечении улиц Святогорской и Комяхова.
По ее словам, раньше переход на этом месте был. Однако после капитального ремонта дорожного полотна исчезла как дорожная разметка, так и соответствующие знаки (женщина утверждает, что в процессе выполнения работ их сбила тяжелая техника). Теперь ни того, ни другого здесь нет. А между тем, автомобили представляют значительную угрозу для пешеходов, считает читательница. «Машины мчатся на полной скорости и в сторону вокзала, и обратно. Я не удивляюсь, что 7 мая здесь, только несколькими метрами выше, где следующий перекресток, была сбита маленькая девочка», - пишет Луиза Вяткина.
Директор профильного коммунального предприятия «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев, к которому мы обратились за комментарием, пообещал разобраться с вопросом и рассмотреть возможность организации пешеходного перехода в указанном месте.
Кроме того, женщина обращает внимание городских властей на неудовлетворительное санитарное состояние Железнодорожного микрорайона. По ее словам, много лет стоит неубранным участок улицы Комяхова, за которым раньше следил персонал неработающего ныне магазина.
Луиза Вяткина живет в доме по соседству с Комплексной детско-юношеской спортивной школой на улице Вокзальной. Она признается, что от иногородних спортсменов, которые приезжают на соревнования, часто приходится слышать неприятные замечания. «Стыдно слушать людей из других городов, которые спрашивают, почему Славянск такой грязный? А ведь действительно, почему? Свои дворы жители наших домов убирают, а как же с улицами?» - задается жительница микрорайона риторическим вопросом.
Ответы на подобные замечания от руководителей городских служб нам приходилось слышать не раз. Все они сводятся к тому, что возможностей и штата коммунальных предприятий для того, чтобы содержать город в образцовой чистоте, попросту нет. С другой стороны, мусор не падает с неба: его выбрасывают сами жители города. Так что прежде, чем обвинять коммунальников в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, горожанам следовало бы вспомнить известную поговорку: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.
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• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
• Открытый областной турнир по рукопашному бою
• В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
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8 июня 2018
• У Нели Штепы - новая коллегия судей
• Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»
• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
• В общежитии на Учительской заработал новый лифт
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• Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»
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В редакцию «ТВ плюс» с письмом обратилась жительница Железнодорожного микрорайона Луиза Вяткина. В нем она просит обратить внимание городских властей на необходимость организации пешеходного перехода на пересечении улиц Святогорской и Комяхова.