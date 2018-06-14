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Фотофакт

Зеленые помехи

О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц

Антон Скворцов
14 июня 2018 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В редакцию «ТВ плюс» с письмом обратилась жительница Железнодорожного микрорайона Луиза Вяткина. В нем она просит обратить внимание городских властей на необходимость организации пешеходного перехода на пересечении улиц Святогорской и Комяхова.

По ее словам, раньше переход на этом месте был. Однако после капитального ремонта дорожного полотна исчезла как дорожная разметка, так и соответствующие знаки (женщина утверждает, что в процессе выполнения работ их сбила тяжелая техника). Теперь ни того, ни другого здесь нет. А между тем, автомобили представляют значительную угрозу для пешеходов, считает читательница. «Машины мчатся на полной скорости и в сторону вокзала, и обратно. Я не удивляюсь, что 7 мая здесь, только несколькими метрами выше, где следующий перекресток, была сбита маленькая девочка», - пишет Луиза Вяткина.

Директор профильного коммунального предприятия «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев, к которому мы обратились за комментарием, пообещал разобраться с вопросом и рассмотреть возможность организации пешеходного перехода в указанном месте. 

Кроме того, женщина обращает внимание городских властей на неудовлетворительное санитарное состояние Железнодорожного микрорайона. По ее словам, много лет стоит неубранным участок улицы Комяхова, за которым раньше следил персонал неработающего ныне магазина. 

Луиза Вяткина живет в доме по соседству с Комплексной детско-юношеской спортивной школой на улице Вокзальной. Она признается, что от иногородних спортсменов, которые приезжают на соревнования, часто приходится слышать неприятные замечания. «Стыдно слушать людей из других городов, которые спрашивают, почему Славянск такой грязный? А ведь действительно, почему? Свои дворы жители наших домов убирают, а как же с улицами?» - задается жительница микрорайона риторическим вопросом.

Ответы на подобные замечания от руководителей городских служб нам приходилось слышать не раз. Все они сводятся к тому, что возможностей и штата коммунальных предприятий для того, чтобы содержать город в образцовой чистоте, попросту нет. С другой стороны, мусор не падает с неба: его выбрасывают сами жители города. Так что прежде, чем обвинять коммунальников в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, горожанам следовало бы вспомнить известную поговорку: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

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Комментарии к статье «О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц»

В редакцию «ТВ плюс» с письмом обратилась жительница Железнодорожного микрорайона Луиза Вяткина. В нем она просит обратить внимание городских властей на необходимость организации пешеходного перехода на пересечении улиц Святогорской и Комяхова.

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