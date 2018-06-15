Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»

|15 июня 2018
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Около месяца назад местные СМИ озвучили намерения городского руководства навести порядок в сфере стихийно установленных гаражей. Читатели «ТВ плюс» попросили осветить эту тему подробнее.
Как поступят городские власти с самовольно установленными гаражами? Такой вопрос журналисты задали мэру Вадиму Ляху на недавней пресс-конференции. По его словам, сначала нужно разработать документ, регулирующий размещение частных гаражей на территории города. В качестве примера городской голова привел сферу малых архитектурных форм, в которой город сейчас пытается навести порядок. Отметим, что на сегодняшний день схема размещения МАФов в Славянске так и не утверждена, хотя работа с нарушителями ведется силами инспекции по благоустройству.
Добавим, что с частными гаражами чиновникам будет бороться в разы сложнее, хотя бы потому, что начинать составление схемы придется с инвентаризации всех имеющихся построек данного типа и определения статуса землепользования. Поскольку основная масса гаражей появилась во дворах многоэтажек несколько десятилетий назад и их собственники многократно менялись, установить законность той или иной конструкции представляется проблематичным. Тем более, что сохранившиеся архивы того времени содержаться на «бумажном носителе», а это в разы увеличивает затраты времени и сил.
Как удалось выяснить, на сегодняшний день распоряжения о разработке схемы размещения гаражей мэр своим подчиненным не давал. Работа «поставлена на паузу» в связи с изменениями в правилах благоустройства.
Напомним, что попытка упорядочить стихийные гаражные комплексы, образовавшиеся на придомовых территориях, предпринимается городским руководством не впервые. Эта тема достаточно громко звучала в коридорах исполкома в каденцию практически всех предыдущих мэров. Реализовать задумку пока не удалось – сфера оказалась слишком вязкой, и ее благополучно забыли, оставив проблему следующим поколениям градоначальников.
Сейчас, когда в области и в городе начались достаточно масштабные работы по благоустройству, разномастные по цвету, типу и состоянию гаражи снова обратили на себя внимание. Опираясь на прежний опыт, можно с уверенностью сказать, что любые действия, направленные на снос стихийно установленных гаражей, повлекут за собой массивный поток жалоб от их владельцев. Хочется надеяться, что нынешней команде руководителей, в отличии от предшественников, удастся противопоставить этому потоку твердую волю. Если, конечно, чиновники и депутаты решатся снова открыть этот «гараж Пандоры».
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• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
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13 июня 2018
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Около месяца назад местные СМИ озвучили намерения городского руководства навести порядок в сфере стихийно установленных гаражей. Читатели «ТВ плюс» попросили осветить эту тему подробнее.