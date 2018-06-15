Почтовое отделение на курорте продолжит работу

|15 июня 2018
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Отделение «Укрпочты» на Славкурорте не закроют. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук» депутат Славянского городского совета Алексей Яковленко.
О намерении закрыть 10-е отделение почтовой связи, расположенное на ул. Лизенко, 1, «Укрпочта» заявила около двух месяцев назад. Решение аргументировалось тем, что на протяжении последних лет отделение было убыточным. Одной из составляющих этой тенденции названа высокая арендная плата.
На известие бурно отреагировали жители Славкурорта, Восточного, Селезневки и Карповки. Больше всего возмущались пенсионеры, так и не перестроившиеся на получение услуг и пенсий через сеть интернет.
После обращений к городскому руководству и депутатам различного уровня начались переговоры. К радости славянцев, закончились они позитивно. По информации Алексея Яковленко, 1 июня Донецкая дирекция «Укрпочты» получила согласие на заключение договора с ДП СКРЦ «Славянский курорт», которое согласилось снизить аренду занимаемого почтовым отделением помещения до минимальной отметки – 1 грн/год. С 5 июня решение о закрытии отделения №10 в Славянске официально аннулировано. Объект почтовой связи на Славкурорте продолжает работать в обычном режиме.
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• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
• Открытый областной турнир по рукопашному бою
• В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
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Комментарии к статье «Почтовое отделение на курорте продолжит работу»
Отделение «Укрпочты» на Славкурорте не закроют. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук» депутат Славянского городского совета Алексей Яковленко.