Почтовое отделение на курорте продолжит работу

Отделение «Укрпочты» на Славкурорте не закроют. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук» депутат Славянского городского совета Алексей Яковленко.

О намерении закрыть 10-е отделение почтовой связи, расположенное на ул. Лизенко, 1, «Укрпочта» заявила около двух месяцев назад. Решение аргументировалось тем, что на протяжении последних лет отделение было убыточным. Одной из составляющих этой тенденции названа высокая арендная плата.

На известие бурно отреагировали жители Славкурорта, Восточного, Селезневки и Карповки. Больше всего возмущались пенсионеры, так и не перестроившиеся на получение услуг и пенсий через сеть интернет.

После обращений к городскому руководству и депутатам различного уровня начались переговоры. К радости славянцев, закончились они позитивно. По информации Алексея Яковленко, 1 июня Донецкая дирекция «Укрпочты» получила согласие на заключение договора с ДП СКРЦ «Славянский курорт», которое согласилось снизить аренду занимаемого почтовым отделением помещения до минимальной отметки – 1 грн/год. С 5 июня решение о закрытии отделения №10 в Славянске официально аннулировано. Объект почтовой связи на Славкурорте продолжает работать в обычном режиме.