Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак

Постоянная комиссия Славянского горсовета по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства поддержала петицию о запрете отлова бездомных собак, которые подверглись стерилизации и носят в ушах специальные опознавательные метки – клипсы.

Обращение, автором которого выступил Алексей Щербина, было размещено на едином сайте местных петиций 2 мая и уже через месяц набрало свыше 250 подписей. Рассмотрению петиции комиссия посвятила отдельное заседание, которое состоялось на прошлой неделе.

ОТЛОВ ЗАПРЕТИТЬ, С ПРИЮТОМ - ПОВРЕМЕНИТЬ

Вопросы, затронутые в электронном письме, прокомментировала начальник отдела экологии Лариса Соловей. Она заверила, что власти, безусловно, поддерживают запрет отлова клипсованных собак, уточнив, впрочем, что он и без того не ведется.

Кроме того, автор петиции предложил местным властям сотрудничать с общественными организациями, чтобы те могли контролировать процесс отлова и стерилизовать четвероногих за собранные самостоятельно средства. Эта инициатива также была одобрена.

Между тем, другие пожелания, содержащиеся в петиции, ввиду объективных причин однозначной поддержки не встретили. К примеру, властям было предложено полностью отказаться от отлова собак (такой метод автор письма назвал морально устаревшим), заменив его поголовной стерилизацией. Лариса Соловей приветствовала данный пункт, однако уточнила, что его реализация возможна лишь при наличии в городе полноценной схемы обращения с бездомными животными, в частности стерилизационного центра. Вся эта система должна функционировать под эгидой отдельного юридического лица. Однако создать такое предприятие сейчас, укомплектовав его необходимым штатом, горсовет не в состоянии по причине нехватки средств в местном бюджете. Да и помещением в черте города, на котором настаивают зоозащитники, до сих пор обзавестись не удалось: отдаст ли руководство областного УМДВ бывший детприемник на улице Ярослава Мудрого, 100, на базе которого планировалось создать стерилизационный центр, пока непонятно. Ввиду этих обстоятельств с данным пунктом было предложено повременить.

Не были поддержаны предложения о том, чтобы стерилизовать животных за бюджетные средства, а также финансировать эту услугу опекунам беспризорных собак. Лариса Соловей объяснила, что это невозможно по причине отсутствия коммунальной ветклиники. Оплачивать же услуги частных докторов за счет городского бюджета не позволяет законодательство.

Прокомментировала Лариса Соловей и инициативу автора петиции относительно внедрения методов контроля над размножением животных на основе опыта развитых стран, как это делается, к примеру, в Германии. По ее словам, там эти вопросы отрегулированы на законодательном уровне: защитой животных занимаются специальные сотрудники, а на содержание каждого из 500 приютов тратится миллион евро в год. Кроме того, владельцы домашних животных платят налоги, а размножение собак и кошек находится под строжайшим контролем. Очевидно, что в отечественных реалиях подобный подход представляется утопией.

С доводами главного городского эколога депутаты согласились и рекомендовали городскому совету одобрить петицию, внеся в текст решения соответствующие поправки.

Между тем, присутствовавшая на заседании комиссии руководитель общества защиты животных «Верность» Анна Абрамова не согласилась с отсрочкой создания стерилизационного пункта. По ее словам, для начала можно было бы обустроить хотя бы карантинную площадку, которая позволит оперативно решать вопросы с проблемными животными. Она заявила, что зоозащитники будут настаивать на скорейшем решении данного вопроса, отправляя в горсовет одну петицию за другой.

УЖКХ: СИТУАЦИЯ С СОБАКАМИ НЕПРИЕМЛЕМА

В целом же, городские власти считают ситуацию с большим количеством беспризорных собак на территории города неприемлемой. «Бездомные собаки травмируются в ДТП, попадают в места, откуда невозможно выбраться. Вместе с тем, большое количество бездомных животных ухудшает санитарно-эпидемиологическое состояние города, приводит к нападениям на людей, домашних животных и ночному шуму», - говорится в заявлении управления жилищно-коммунального хозяйства.

На мероприятия по отлову бездомных животных в городском бюджете заложено 91,3 тыс. грн. Согласно договору, заключенному УЖКХ с профильным предприятием, в течение этого времени были отловлены, стерилизованы, привиты от бешенства и выпущены на волю 60 бездомных собак. 31 собаку отвезли в специализированный харьковский центр.

наша справка

По данным славянского Центра медицинской статистики, за 5 месяцев 2018 года от укусов собак пострадали 163 человека. В адрес городского головы и УЖКХ поступили 52 заявки об отлове бездомных животных.