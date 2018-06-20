Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ

|20 июня 2018
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Президент Петр Порошенко назначил экс-губернатора Донецкой области Павла Жебривского аудитором НАБУ. Указ об этом вступил в силу 19 июня. Жебривский стал третьим и последним аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины, назначенным по квоте президента.
По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. В случае негативного вывода суммарного аудита директора бюро увольняют. При этом Кабмин назначил своего аудитора еще год назад, им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Верховная Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко.
Павел Жебривский уже пообещал приложить максимум усилий, «чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоления коррупции. На новой работе он собирается «помочь сделать НАБУ максимально прозрачным и эффективным».
Стоит отметить, что назначение бывшего главы Донецкой ОВГА аудитором НАБУ буквально взорвало социальные сети. Удивительного в этом нет - за три года работы у губернатора сложилась, мягко говоря, неоднозначная репутация. В свою очередь Центр противодействия коррупции заявляет, что назначение Жебривского является нарушением закона. Согласно ст 26 ЗУ «О Национальном антикоррупционном бюро» аудитор НАБУ должен иметь опыт работы за границей или в международных организациях. У Жебривского, судя по официальной биографии, такого опыта не имеется.
«Назначение аудитора НАБУ с нарушениями закона может быть оспорено в суде. Если информация о наличии у него заграничного или международного опыта работы не будет подтверждена документально, мы пойдем в суд с коллективным иском от антикоррупционных общественных организаций», - заявила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.
Напомним, что 9 июня председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский подал президенту заявление об уходе по собственному желанию. 13 июня Порошенко уволил Жебривского с должности, наградив его орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
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Комментарии к статье «Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ»
Президент Петр Порошенко назначил экс-губернатора Донецкой области Павла Жебривского аудитором НАБУ. Указ об этом вступил в силу 19 июня. Жебривский стал третьим и последним аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины, назначенным по квоте президента.