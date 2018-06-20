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Фотофакт

Зеленые помехи

Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы

Светлана Вьюниченко
20 июня 2018 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Перед отъездом в Киев экс-губернатор Донецкой области Павел Жебривский посетил объекты в Славянске, реконструкция которых финансируется из областного бюджета. По его словам, работы в парке Шелковичном и опорной школе №13 идут по графику.

- Я попросил подрядчиков к каждому объекту подходить ответственно, чтобы все они долго служили людям, - прокомментировал Жебривский свой прощальный визит.  

После посещения бывшего руководства прошла неделя, и, как рассказывает директор ООШ №13 Анатолий Погорелов, пока работы по реконструкции учебного заведения идут по графику. 

- Я не заметил, чтобы темпы были снижены. Бригада работает интенсивно, есть все шансы на то, что дети придут на занятия в опорную школу 1 сентября, - говорит он.

Этот оптимизм разделяют и в горотделе образования. Заместитель начальника гороо Марина Хохлова выразила надежду, что смена губернатора не отразится на темпе работ. Разве что - в сторону его увеличения. 

- В связи с реформами, которые проходят в стране, мы все надеемся на положительный результат. Образование - это очень важное звено в жизни и города, и Украины в целом. Программа «Опорная школа» - не является ноу-хау нашей области, она идет по всей стране. Поэтому не думаю, что ротация губернаторов могла бы поставить крест на ремонте, - сказала она.

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Комментарии к статье «Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы»

Перед отъездом в Киев экс-губернатор Донецкой области Павел Жебривский посетил объекты в Славянске, реконструкция которых финансируется из областного бюджета. По его словам, работы в парке Шелковичном и опорной школе №13 идут по графику.

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