«Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета

Андрей Федорченко останется председателем

Председатель общественного совета Андрей Федорченко наконец смог отчитаться о работе, проделанной за год на этом посту. Заслушать его отчет собирались уже не единожды, но каждый раз не было кворума. В этот день из 35 членов совета присутствовали 28, поэтому собрание оказалось легитимным.

Сам отчет не занял много времени, председатель сделал акцент на достижениях, обойдя молчанием недостатки. Среди достижений были названы выигранные суды против местной власти, лагерь «Лесная сказка», оставшийся в коммунальной собственности города. Кстати, за это общественников поблагодарил тренер спортивного клуба по рукопашному бою "Беркут" Игорь Чеченов. Он рассказал, что в августе в «Лесной сказке» пройдет спортивная смена, где ребята, которые занимаются борьбой, смогут тренироваться и оздоравливаться. «Если бы лагерь отдали, такой смены у нас бы не было», - сказал он.

Недостатки выплыли, когда общественность стала задавать вопросы. Одна из претензий звучала так: почему совет, берясь за какую-либо проблему, не борется до конца.

- Это происходит, потому что у нас нет «мы». Совет состоит из очень разных организаций и таких же различных представителей. Каждый волен отстаивать свою точку зрения. Вот, например, сейчас часть представителей совета выступает группой поддержки в деле Василия Хоменко. Но насильно мы туда никого не приглашаем, - сказал председатель.

Еще одним проблемным вопросом некоторые представители посчитали работу с протоколами. По их словам, оповещение и отчеты органа находятся не на должном уровне. Интересно, что эту претензию озвучил председатель комиссии, которая и должна заниматься такими делами.

- У нас какой-то интересный подход, - парировал председатель. - Совет потому и называется общественным, что им люди занимаются помимо основной работы. Да, на что-то реально не хватает времени. Если вы считаете это важным - берите и делайте.

Кроме того, оказалось, что один из комитетов общественного совета еще даже не начал свою работу.

В целом деятельность Андрея Федорченко присутствующие в зале сочли удовлетворительной. За это проголосовали 19 человек, при трех против и 7-ми воздержавшихся. Однако начали звучать голоса о необходимости замены председателя. Федорченко предложил кандидатуру Мартироса Григоряна. Это предложение не прошло, как и никакое другое. «Бунт на корабле», вероятно, запланированный заранее, не удался. Председателя в итоге решили не менять.

Чистка рядов

Процедурный вопрос об исключении из совета представителей, которые не занимаются общественной работой и подали «заявления об уходе», неожиданно вылился в скандал. Общественники спокойно проголосовали за вывод из состава организации «Молоді Сходу України» и ОО «Верность». А потом с голоса было подано предложение рассмотреть целесообразность пребывания в общественном совете Константина Загнибеды. Он попал в ряды организации как представитель ОСМД.

Причиной этого стало участие Загнибеды в сходе граждан, состоявшемся 26 апреля 2014 года. На нем решался вопрос о создании народных дружин и организации референдума. За несколько дней до заседания общественного совета в соцсети «Фейсбук» появилось видео с тех событий. На нем Константин Загнибеда сидит в первом ряду и приветствует «народного мэра» Вячеслава Пономарева аплодисментами.

Такое поведение многие присутствующими сочли аморальным. Ведь Загнибеда даже не относился к депкорпусу Славянска, который может объяснить свое участие в подобных сходках «необходимостью обеспечивать жизнедеятельность города в условиях оккупации». Здесь речь шла о добровольном присутствии, как говорится, «от души».

Впрочем, свое участие Загнибеда объяснил желанием поддержать Пономарева, с которым учился в техникуме и спасти город посредством народных дружин «от беспредела Януковича». В каком спасении от беглого экс-президента Славянск нуждался в конце апреля, он не рассказал.

За отставку Константина Загнибеды проголосовали 14 членов совета, включая его самого. Решение было принято. Отчисленный покинул зал.

Отметим, что за полчаса до этого он предлагал назначить себя общественным «украинским дьяком».

Общественный совет против повышения тарифов ЖКХ

Еще два решения члены общественного совета приняли по поводу обращений к горсовету Славянска. Одно из них касалось рассмотрения вопроса об увеличении состава исполнительного комитета. Общественники предлагают включить в исполком представителя от участников АТО и председателя общественного совета.

Также общественный совет просит исполком не повышать расценки на услуги ЖКХ и создать комиссию, которая проверит их обоснованность. Напомним, что ранее в городе прошел митинг против повышения тарифов на 217% и общественные слушания по данному вопросу.

Как сообщил один из членов совета Олег Зонтов, основанием для повышения тарифов чиновники назвали решение областной коллегии. Но, как выяснил он, коллегия поручала подготовится к зиме, вопрос увеличения цен на услуги, на ней не обсуждался. Вероятно, местные власти пришли к выводу, что по-другому подготовиться к зиме им не удастся. «Повышением тарифов городская власть маскирует свое неумение зарабатывать деньги и перекладывает ответственность за город на плечи жителей» - заявил Зонтов. Общественный совет с ним полностью согласился.

Поскольку решение общественного совета обязательно к рассмотрению органами власти, теперь чиновники будут вынуждены учесть и мнение горожан, и резолюцию общественников.