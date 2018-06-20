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Зеленые помехи

Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»

Павел Коротенко
20 июня 2018 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Бумажный бланк голосования можно без очереди заполнить в 204-м кабинете исполкома.

С 18 июня стартовало голосование за проекты, претендующие на финансирование по программе "Бюджет участия Славянска". Только за первый день набралось почти 400 голосов, что говорит о популярности инициативы среди жителей города.

Технологии промо-кампании

Перед началом голосования для авторов проектов в «Теплице» организовали тренинг по проведению промо-кампании. Его спикером выступила Юлия Федорова, координатор аналогичной программы в Белгород-Днестровском Одесской области. Под ее руководством славянцы знакомились с формами привлечения сторонников, осваивали практические навыки публичных презентаций, узнавали о "подводных камнях" конкуренции и нюансах, возникающих на стадии реализации победившего проекта. Тренинг получился очень познавательным, и жители города уже начинают ощущать его последствия. Пока это больше отразилось на местном интернет-контенте, но вскоре авторы-соискатели "пойдут в люди", разъясняя землякам пользу своего проекта и агитируя за него проголосовать. Координационный совет "Бюджета участия Славянска" обещает поддерживать конкурсантов до последнего дня голосования, то есть до 6 июля.

Отдать свой голос может каждый житель Славянска, достигший 16-летнего возраста. Допускаются также люди, живущие в городе временно, но официально (работа, учеба, служба и т. д.) Проголосовать можно только за один проект и только в одном виде - электронном или бумажном. В первом случае необходимо заполнить электронную форму на сайте городского совета, во втором - лично прийти в 204-й кабинет исполкома. Обращаем внимание, что прием голосов по "Бюджету участия" здесь выполняют два отдельных специалиста, в общей очереди в центр админуслуг стоять не нужно. График работы специалистов: пн, ср, чт - с 8:30 до 17:00; вт - с 8:30 до 20:00, пт - с 8:30 до 16:00, сб - с 8:00 до 16:00.

В электронной версии голосование идет круглосуточно. В случае возникновения технических трудностей консультацию можно получить по телефону 2-79-93.

Эффект сопричастности

Практика других городов показывает, что даже расположенные рядом населенные пункты могут по-разному относиться к проекту "Бюджет участия". К примеру, в Северодонецке, приблизительно равнозначном Славянску по количеству жителей, программа собрала 11 тысяч голосов, а за проект-победитель проголосовали 1200 горожан. В то же время Краматорск, с населением свыше 200 тысяч человек, выбрал победителя 159 голосами. Славянск, похоже, включился в процесс по-серьезному. Впрочем, о результатах говорить сейчас рано, ведь голосование только началось.

Есть в этом процессе еще один важный аспект. Исходя из того, что в этом году на программу заложено 500 тыс. грн, а соискателей - 25 (из них лишь 4 проекта дешевле 100 тыс. грн), можно предугадать, что более 20-ти инициатив в 2018-м реализованы не будут.

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Комментарии к статье «Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»»

С 18 июня стартовало голосование за проекты, претендующие на финансирование по программе "Бюджет участия Славянска". Только за первый день набралось почти 400 голосов, что говорит о популярности инициативы среди жителей города.

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