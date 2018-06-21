 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Неэстетично и небезопасно

Связаться с диспетчером «Отиса» из застрявшего лифта теперь можно лишь по телефону

Антон Скворцов
21 июня 2018 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • По словам Юрия Кокурина, диспетчерский пункт «Отиса» не работает с 15 июня.

Начиная с 15 июня, в Славянске прекратил работу диспетчерский пункт компании «Отис», который находился в Лесном микрорайоне. Теперь кнопки вызова диспетчера в лифтах, которые обслуживает «Отис», не работают: пассажиры, застряв в кабине, смогут попросить о помощи только по телефону. 

Такое решение было принято руководством компании ввиду отсутствия денег на содержание диспетчерской службы. Дефицит средств, в свою очередь, возник из-за огромных долгов жилищно-эксплуатационных организаций перед лифтовиками. 

Об этом сообщил начальник славянского участка специализированного лифтового управления №2 предприятия «Отис» Юрий Кокурин. Раньше у «Отиса», кроме Лесного, был диспетчерский пункт в микрорайоне Химик. Теперь аварийная служба базируется в помещении на улице Свободы, 5.  

Кроме способа связи, в остальном для пассажиров лифтов ничего не изменится: реагировать на вызовы технический персонал будет оперативно, как и прежде, заверил Юрий Кокурин. Также он отметил, что, кроме городского и мобильного телефонов, номера которых указаны в каждой кабине, о проблеме теперь можно сообщить по телефону горячей линии 0 (800)501-901.  

Между тем, диспетчерская связь исчезла не везде: в 58 лифтах многоэтажек микрорайона Лесной она работает по-прежнему. Дело в том, что эти подъемники обслуживает частное предприятие «Донецклифт», местное подразделение которого возглавляет бывший начальник славянского «Отиса» Григорий Погорелов. 

По его словам, отсутствие связи с диспетчером является грубейшим нарушением правил эксплуатации лифтов. А первопричиной сложившейся в «Отисе» ситуации он называет крайне низкий размер тарифов на обслуживание жилья, куда, помимо прочего, входит плата за обслуживание подъемников. Как известно, тарифы не менялись с 2009 года, и в то время как все города Донецкой области их подняли, причем некоторые не один раз, в Славянске они до сих пор остаются теми же, что и 9 лет назад. Соответственно, чтобы остаться на плаву, жилищно-эксплуатационные организации отодвинули расчеты с лифтовиками на задний план, накопив огромные долги. В свою очередь, из-за недофинансирования «Отис» был вынужден сократить диспетчерскую службу как убыточную.

Однако такая политика лифтовой компании вызвала острую критику городского руководства. Заместитель городского головы Андрей Секлецов заявил, что ликвидация диспетчерской службы недопустима, и в ближайшем времени мэрия намерена рассмотреть вопрос о расторжении договора с «Отисом». «Вы не выполняете свои обязанности. Так, как вы поступаете, поступать нельзя. Я не хотел бы больше с вами работать», - заявил он руководителю славянского участка «Отиса». 

Однако Юрий Кокурин так просто сдаваться не собирается. По его словам, у «Отиса» есть план выхода из сложившейся ситуации, который лифтовики намерены предложить городскому руководству. Он заключается в изменении системы диспетчеризации. «Я думаю, мы будем еще по этому поводу беседовать», - подытожил Кокурин. 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

21 июня 2018

Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг

Ремонты: шаг вперед и два назад

Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе

Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам

Ударила сожителя ножом

За сутки в авариях пострадали два человека

Боевик 4 года прятался в храме

Полицейские нашли креативный подход в обучении детей

Связаться с диспетчером «Отиса» из застрявшего лифта теперь можно лишь по телефону

Школа №8 выпустила очередной методический сборник

Остановку напротив будущей опорной школы хотят переделать

Славянская райгосадминистрация переходит на электронное делопроизводство

Неэстетично и небезопасно

Жители Черевковки просят обезопасить переход на Криворожской

«Славгорводоканал» обещает развесить в подъездах ящики для показаний

Квартальных попросили заняться переписью домашних животных

Славянцы завоевали два первых места на мотокроссе

Восточные танцы на славянской сцене

Заеденные текучкой

На блокпосту №1 будет сквер Памяти

В Славянске появился еще один памятник жертвам боевиков

Славянску показали «Невидимый батальон»

20 июня 2018

Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше

Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»

«Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета

Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы

Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ

Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR

Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске

Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни

Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете

Также в разделе

Ремонты: шаг вперед и два назад

— 21 июня 2018 —

Город получил распоряжение из Кабинета министров и Донецкой ОВГА о выделении денег на инвестиционные проекты, которые реализуются за средства ГФРР. Как объясняет начальник горздрава Елена Джим, это означает, что скоро деньги поступят к подрядчикам, которые занимаются ремонтом роддома. 

Читать далее ⇒

Остановку напротив будущей опорной школы хотят переделать

— 21 июня 2018 —

Славянское УЖКХ выступило с инициативой реконструкции остановки «Школьная», которая находится на улице Ясной напротив школы №13. 

Читать далее ⇒

Славянская райгосадминистрация переходит на электронное делопроизводство

— 21 июня 2018 —

На состоявшейся 20 июня сессии Славянского районного совета депутаты утвердили несколько долгосрочных программ, среди которых и документ, регламентирующий внедрение в управленческих органах системы электронного оборота документов.

Читать далее ⇒

Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»

— 20 июня 2018 —

С 18 июня стартовало голосование за проекты, претендующие на финансирование по программе "Бюджет участия Славянска". Только за первый день набралось почти 400 голосов, что говорит о популярности инициативы среди жителей города.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Связаться с диспетчером «Отиса» из застрявшего лифта теперь можно лишь по телефону»

Начиная с 15 июня, в Славянске прекратил работу диспетчерский пункт компании «Отис», который находился в Лесном микрорайоне. Теперь кнопки вызова диспетчера в лифтах, которые обслуживает «Отис», не работают: пассажиры, застряв в кабине, смогут попросить о помощи только по телефону. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе

Полицейские нашли креативный подход в обучении детей

Школа №8 выпустила очередной методический сборник

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам

Ударила сожителя ножом

За сутки в авариях пострадали два человека

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг

«Славгорводоканал» обещает развесить в подъездах ящики для показаний

Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Заеденные текучкой

Растяжимые понятия

Трубки мира

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR

Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске

Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

21 июня 2018

Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг

Ремонты: шаг вперед и два назад

Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе

Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам

Ударила сожителя ножом

За сутки в авариях пострадали два человека

Боевик 4 года прятался в храме

Полицейские нашли креативный подход в обучении детей

Связаться с диспетчером «Отиса» из застрявшего лифта теперь можно лишь по телефону

Школа №8 выпустила очередной методический сборник

Остановку напротив будущей опорной школы хотят переделать

Славянская райгосадминистрация переходит на электронное делопроизводство

Неэстетично и небезопасно

Жители Черевковки просят обезопасить переход на Криворожской

«Славгорводоканал» обещает развесить в подъездах ящики для показаний

Квартальных попросили заняться переписью домашних животных

Славянцы завоевали два первых места на мотокроссе

Восточные танцы на славянской сцене

Заеденные текучкой

На блокпосту №1 будет сквер Памяти

В Славянске появился еще один памятник жертвам боевиков

Славянску показали «Невидимый батальон»

20 июня 2018

Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше

Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»

«Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета

Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы

Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ

Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR

Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске

Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни

Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top