Связаться с диспетчером «Отиса» из застрявшего лифта теперь можно лишь по телефону

|21 июня 2018
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Начиная с 15 июня, в Славянске прекратил работу диспетчерский пункт компании «Отис», который находился в Лесном микрорайоне. Теперь кнопки вызова диспетчера в лифтах, которые обслуживает «Отис», не работают: пассажиры, застряв в кабине, смогут попросить о помощи только по телефону.
Такое решение было принято руководством компании ввиду отсутствия денег на содержание диспетчерской службы. Дефицит средств, в свою очередь, возник из-за огромных долгов жилищно-эксплуатационных организаций перед лифтовиками.
Об этом сообщил начальник славянского участка специализированного лифтового управления №2 предприятия «Отис» Юрий Кокурин. Раньше у «Отиса», кроме Лесного, был диспетчерский пункт в микрорайоне Химик. Теперь аварийная служба базируется в помещении на улице Свободы, 5.
Кроме способа связи, в остальном для пассажиров лифтов ничего не изменится: реагировать на вызовы технический персонал будет оперативно, как и прежде, заверил Юрий Кокурин. Также он отметил, что, кроме городского и мобильного телефонов, номера которых указаны в каждой кабине, о проблеме теперь можно сообщить по телефону горячей линии 0 (800)501-901.
Между тем, диспетчерская связь исчезла не везде: в 58 лифтах многоэтажек микрорайона Лесной она работает по-прежнему. Дело в том, что эти подъемники обслуживает частное предприятие «Донецклифт», местное подразделение которого возглавляет бывший начальник славянского «Отиса» Григорий Погорелов.
По его словам, отсутствие связи с диспетчером является грубейшим нарушением правил эксплуатации лифтов. А первопричиной сложившейся в «Отисе» ситуации он называет крайне низкий размер тарифов на обслуживание жилья, куда, помимо прочего, входит плата за обслуживание подъемников. Как известно, тарифы не менялись с 2009 года, и в то время как все города Донецкой области их подняли, причем некоторые не один раз, в Славянске они до сих пор остаются теми же, что и 9 лет назад. Соответственно, чтобы остаться на плаву, жилищно-эксплуатационные организации отодвинули расчеты с лифтовиками на задний план, накопив огромные долги. В свою очередь, из-за недофинансирования «Отис» был вынужден сократить диспетчерскую службу как убыточную.
Однако такая политика лифтовой компании вызвала острую критику городского руководства. Заместитель городского головы Андрей Секлецов заявил, что ликвидация диспетчерской службы недопустима, и в ближайшем времени мэрия намерена рассмотреть вопрос о расторжении договора с «Отисом». «Вы не выполняете свои обязанности. Так, как вы поступаете, поступать нельзя. Я не хотел бы больше с вами работать», - заявил он руководителю славянского участка «Отиса».
Однако Юрий Кокурин так просто сдаваться не собирается. По его словам, у «Отиса» есть план выхода из сложившейся ситуации, который лифтовики намерены предложить городскому руководству. Он заключается в изменении системы диспетчеризации. «Я думаю, мы будем еще по этому поводу беседовать», - подытожил Кокурин.
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Начиная с 15 июня, в Славянске прекратил работу диспетчерский пункт компании «Отис», который находился в Лесном микрорайоне. Теперь кнопки вызова диспетчера в лифтах, которые обслуживает «Отис», не работают: пассажиры, застряв в кабине, смогут попросить о помощи только по телефону.