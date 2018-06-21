Ремонты: шаг вперед и два назад

|21 июня 2018
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Город получил распоряжение из Кабинета министров и Донецкой ОВГА о выделении денег на инвестиционные проекты, которые реализуются за средства ГФРР. Как объясняет начальник горздрава Елена Джим, это означает, что скоро деньги поступят к подрядчикам, которые занимаются ремонтом роддома.
- Пока они осуществляли работы за свой счет. На сегодняшний день проведен демонтаж в хозкорпусе и подвале главного здания, все выведено на нулевой цикл. Когда появится финансирование, сначала подрядчики завершат работу в хозяйственном корпусе и лишь потом перейдут к ремонту помещений главного, - объясняет чиновница.
Всего на работы выделено 25,6 млн грн из государственного бюджета и около 3 млн грн - из местного. Планируется, что ремонт завершится до конца текущего года. Однако утверждать это наверняка никто не берется.
Ярким примером того, «когда что-то пошло не так», является городская клиническая больница. Здесь, по словам Елены Джим, ремонт ведется «не теми темпами, которыми бы нам хотелось». В детской больнице ремонт не ведется вообще. Вернее, из двух заявленных проектов реализован меньший - по замене окон и дверей в здании. Он подходит к завершению. А запланированный капитальный ремонт здания пока остается лишь на бумаге. Проект, составленный в 2015 году, отдали на корректировку в связи с увеличившимися за это время ценами.
Зато неожиданно быстро проводит ремонтные работы Красный Крест. Подрядчики, нанятые организацией без участия города, завершили ремонт в женской консультации. Теперь немецкая сторона закупит оборудование и мебель. Кроме того, Красный Крест пообещал отремонтировать вход в холл здания.
Они же производят работы в железнодорожной больнице. Второй этаж уже отремонтирован и туда перебралась поликлиника. Сейчас идет реконструкция на третьем этаже и нанесение «шубы» на фасад. По планам, сдавать работы немецкие представители будут в конце августа. После того, как ремонтные работы завершатся, на третий этаж здания переведут лор-отделение, которое сейчас расположено в мкр-не Химик.
Однако позитив касается лишь того корпуса, который принадлежит городу. В здании, где планируют разместить областной диагностический центр, работы пока не ведутся. По словам руководителя областного департамента здравоохранения Юрия Узуна, корректировка проекта уже завершена и реконструкция начнется через две недели. Однако такие обещания город слышал уже много раз. Достаточно напомнить, что диагностический центр обещали открыть и в 2016-м, и в 2017-м, и в январе 2018 года.
Пока завис ожидаемый ремонт и в главном корпусе горбольницы №1. Его должны были отремонтировать по проекту ГФРР, поданному в нынешнем году. Область одобрила поданный городом проект, но Киев вернул его, признав областной конкурс недействительным. Теперь будет проведен новый конкурс. Когда он состоится, Елена Джим, сообщить не смогла.
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Комментарии к статье «Ремонты: шаг вперед и два назад»
Город получил распоряжение из Кабинета министров и Донецкой ОВГА о выделении денег на инвестиционные проекты, которые реализуются за средства ГФРР. Как объясняет начальник горздрава Елена Джим, это означает, что скоро деньги поступят к подрядчикам, которые занимаются ремонтом роддома.