Чего ждать Донетчине от губернатора - генерала СБУ

Сначала мир, потом инфраструктура

- Александр Иванович с первых дней войны был добровольцем на фронте в составе боевых групп СБУ. А деятельность боевых групп СБУ у нас не принято комментировать. Я, как президент, очень хорошо знаю и могу засвидетельствовать, что когда враги боятся Александра Ивановича, они это делают не зря. Это человек, который решительно идет в бой, человек, который имеет аналитический склад ума, - сказал украинский гарант на представлении.

По его словам, при выборе кандидатуры на пост губернатора он руководствовался двумя факторами: обеспечение безопасности на территории Донецкой области и проведение «исключающего перечня мероприятий», которые приблизят Украину к миру.

Президент отметил, что Куцю придется бороться с диверсионными проявлениями, террористическими актами, гибридной войной на Донетчине, а также развивать информационную безопасность и работать над улучшением инфраструктуры региона.

- Первый приоритет - мир, второй - безопасность людей, третий - развитие инфраструктуры, - огласил очередность заданий Порошенко.

Также Петр Порошенко отметил важность взаимодействия нового губернатора с силами ООС, народными депутатами и общественностью.

- В регионе непросто, идут боевые действия, связанные с российской агрессией. Необходимо продемонстрировать эффективность региона и экономического роста, почувствовать возможности, которые есть, - отметил в своем выступлении новоназначенный глава ДонОВГА и пообещал не забывать о «людях по ту сторону линии разграничения».

Мнение экспертов

Несмотря на то, что в своем представлении президент назвал Александра Куця «человеком, который очень хорошо известен на Донбассе, которого знает весь Донбасс», на самом деле о новом губернаторе известно очень мало. Многие обратили внимание на отсутствие какой бы то ни было публичной информации о большом периоде его жизни, особенно с момента рождения в российском городе Ростове-на-Дону до переезда в Украину, где он начал карьеру в спецслужбах.

Мало кто из экспертов сейчас решается комментировать, чего ждать области от нового руководителя - СБУшника родом из российского Ростова. Однако все же удалось собрать несколько довольно противоречивых мнений.

Например, политолог Кирилл Сазонов считает, что Куць может стать лучшим губернатором, нежели его предшественник Павел Жебривский.

- Он из СБУ, ближе к военным. А власть в регионе сейчас принадлежит военным. Есть надежда, что, став губернатором, он может очень плотно заняться чисткой. И не только спецслужб, а и органов власти, местного самоуправления. Сепаратисты сейчас осмелели, поняли, что им ничего не будет, они здесь остались реальными хозяевами. Надеюсь, он это разобьет, - говорит Сазонов.

Координатор проекта «Сильні громади» в Донецкой области Валентин Красноперов считает, что назначение силовика на должность губернатора «не является хорошей новостью для Донецкой области».

- Регион слишком тяжелый в том плане, что падает промышленность, она полностью кочует на запад, выезжают люди. Надо серьезно думать, каким образом заниматься гуманитарной и экономической составляющей. Когда ставят силовика, то, к сожалению, он будет думать только про оборонные вещи, - считает Красноперов.

Отметим, что программу своей работы на новой должности губернатор Куць еще не представил. Пока неясно также, готов ли он стать публичной личностью и вести себя активно, как это делал Жебривский. У Куця на данный момент нет ни одной страницы в соцсетях, где бы он мог отчитываться о проделанной работе. Поэтому его команде придется много поработать над имиджем председателя Донецкой ВГА, чтобы подготовить его к непривычной жизни.

Наша справка

Александр Куць родился 6 августа 1976 года в Ростове-на-Дону (РФ), до середины 1990-х жил в России.

В 2009-2014 годах Куць был заместителем начальника Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (ГО «К») ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

14 октября 2016 указом президента Украины получил звание генерал-майора.

В 2014-2015 годах он - заместитель начальника киевского главка Службы безопасности Украины, а с 25 марта 2015 года - начальник УСБУ в Донецкой области. Во время войны на Донбассе задачей Куця было выявление и разоблачение предателей в рядах Донецкого УСБУ, завербованных российской разведкой.

С 21 августа 2017 года занимал должность начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Женат, имеет сына. Жена Куць Елена Александровна - помощник судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.