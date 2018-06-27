Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви

В немалой степени повышенному градусу эмоций способствовало присутствие на заседании прихожан храма Св. Андрея Первозванного и группы активистов-общественников. Напомним, что ранее эта религиозная община собиралась строить культовое сооружение на площади Коммунаров (в р-не бывшего молокозавода), однако позже выяснилось, что строительство там противопоказано. По данным управления архитектуры – из-за обилия подземных коммуникаций, по информации председателя «земельной» комиссии Павла Придворова – из-за выявленного специалистами геологического раскола. В 2015 году поступило новое заявление – о выделении участка на ул. Учительской, 17 (пустырь за водоканалом). За прошедшие 3 года вопрос так и не решился, что, отчасти, и послужило причиной обострения конфликта.

Камнем преткновения стало то, что, претендуя на новый участок, религиозная община не хочет отказываться от уже полученного. По мнению настоятеля храма Андрея Первозванного отца Саввы, такая постановка вопроса является давлением. Отчасти его позицию поддержала юридическая справка о том, что законодательных запретов на получение второго участка не существует. К диспуту стихийно подключились активисты, указавшие, что у церкви Московского патриархата в Славянске несколько храмов, не говоря уже о том, что у некоторых депутатов есть несколько земельных участков для ведения бизнеса. Ввиду этих обстоятельств позицию отдельных членов комиссии общественники заклеймили уже подзабытым лозунгом «Ганьба!»

Следует добавить, что препирательства между заседающими и пришедшими иногда достигали весьма высокого градуса и выходили за пределы обсуждаемой темы, возвращаясь к событиям 2014 года. В конечном итоге однородного голосования не получилось: депутат Олег Домбровский проголосовал против, еще двое членов комиссии, в том числе и ее председатель, воздержались. Отвечая на просьбу отца Саввы объяснить свою позицию, Павел Придворов ответил, что ему нужно время, чтобы разобраться в данной теме. Он дал понять, что расценивает приход на заседание активистов как факт давления, который он учтет при голосовании на пленарном заседании горсовета. При этом Придворов подчеркнул, что решение профильной комиссии носит лишь рекомендательный характер, а окончательный ответ на вопрос уполномочена дать только сессия. Впрочем, есть здесь и еще один нюанс – перечень выносимых на сессию вопросов утверждает городской голова. На момент верстки номера в размещенном на сайте горсовета перечне такой пункт не значился.

Добавим, что пленарное заседание сессии Славянского городского совета назначено на 27 июня.