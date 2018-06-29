Надпись «Наш край» на троллейбусе останется

Фраза «Славянск – наш край», написанная на борту одного из двух новых троллейбусов, сразу же после его выхода на линию была подвержена критике со стороны активистов-общественников.

В результате 27 апреля появилась петиция с требованием изменить текст надписи. Ее автор Тимур Сигида утверждает, что слова «Наш край» являются рекламой одноименной политической силы. Однако, по его мнению, данная партия не вправе пиариться подобным образом, поскольку машины были приобретены за счет целевой субвенции государственного бюджета. «Требую заменить надпись «Славянск - наш край» на «Славянск – Украина», так как данная организация не имеет никакого отношения к бюджетным средствам, на которые были приобретены троллейбусы. Если хотят рекламы, пусть за свои деньги все организуют», - пишет он.

Петиция была обнародована 27 апреля. За 2 месяца она набрала свыше 250 голосов и была рассмотрена 21 июня на заседании депутатской комиссии по вопросам ЖКХ в присутствии представителей троллейбусного управления и общественных организаций.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ»

Начальник УЖКХ Владимир Башкаев объяснил, что троллейбусное управление является отдельным юридическим лицом и имеет полное право зарабатывать дополнительные средства, размещая на своем подвижном составе материалы рекламного характера. Пресловутая надпись «Славянск – наш край» является именно такой, и за нее СТрУ ежемесячно получает 900 гривен. При этом главный коммунальник не склонен отождествлять текст с политической рекламой – по его мнению, эти слова можно интерпретировать совершенно абстрактно.

В свою очередь, начальник троллейбусного управления Сергей Иванченко объяснил, что заказчиком размещения надписи выступил частный предприниматель Сметанкин, с которым заключен договор. По его словам, руководство СТрУ не обязано разбираться, является реклама политической или нет – ответственность за ее содержание несет рекламодатель. Главное, чтобы она не противоречила нормам действующего законодательства. Если же кто-то полагает, что характер рекламы неприемлем и каким-либо образом затрагивает его интересы, он имеет полное право подать на рекламодателя в суд.

«ЭТО МОЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ТОМ ЧИСЛЕ»

Между тем, активисты настаивают на том, что надпись «Славянск – наш край» является политрекламой, пусть и завуалированной. По их мнению, проблема заключается в том, что эта реклама размещена на объекте коммунальной собственности. Следовательно, каждый житель города имеет право решать, как ею распоряжаться, что писать, а что нет, утверждает заместитель председателя общественного совета Александр Белименко.

«Я нигде не видел политической рекламы на коммунальной собственности. Есть билборды, которые принадлежат коммерческим структурам, есть офисы, а троллейбус – это моя собственность в том числе», - возмутился активист, отметив, что его разрешения на размещение политической рекламы никто не спрашивал.

В свою очередь, глава ОО «Слов’янська січ» Василий Хоменко предложил управлению разместить на троллейбусе надпись со своей фамилией и заявил, что не пожалеет для этого и тысячи гривен. «Я вам заплачу, напишете «Хоменко». И попробуйте мне отказать», - заявил он.

Со своей стороны, секретарь городского совета Жан Ким выразил мнение, что подавляющее большинство горожан воспринимают надпись индифферентно. «Кроме вас двоих, наверное, громаде все равно», - обратился он к общественникам.

В итоге стало понятно, что юридических оснований для того, чтобы убрать скандальную надпись с троллейбуса, нет. И поскольку разорвать договор с рекламодателем в одностороннем порядке троллейбусное управление не может, она по-прежнему будет красоваться на его кузове.