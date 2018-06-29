Бездомные животные: инициатива есть, результата нет

Действующие в Славянске Правила содержания домашних животных неэффективны, а работа с бездомными до сих пор не принесла желаемых результатов.

Такой вывод прозвучал на заседании депутатской комиссии по вопросам ЖКХ 21 июня, где в очередной раз обсуждалась эта не теряющая актуальности тема. Ее инициатором стала глава зоозащитной общественной организации «Верность» Анна Абрамова.

Она напомнила, что еще в середине мая тогдашний председатель ДонОВГА Павел Жебривский поручил исполнительным комитетам органов местного самоуправления Донецкой области предпринять ряд мер: разработать (а при наличии таковых - обновить) программы регулирования численности бесприютных животных и провести учет четвероногих, определиться со строительством приютов либо стерилизационных пунктов, привлечь к этой работе общественные организации и так далее. «К сожалению, зоозащитники не видят никаких подвижек по выполнению данного поручения», - констатировала она.

Отдельное замечание прозвучало в адрес Правил содержания домашних животных, многие положения которых - обязательная регистрация животных, создание соответствующей базы данных, повышенное внимание к владельцам опасных пород собак и т. д. - попросту не выполняются.

Также Анна Абрамова подчеркнула, что рабочая группа, созданная в минувшем году для решения задач в сфере защиты животных на территории города, также не отличилась продуктивностью. Более того – ни одно предложение, выдвинутое общественниками, у городского совета поддержки не нашло.

В связи с этим она предложила создать новую группу из числа депутатов, работников исполкома, профильных специалистов, общественников, журналистов и всех заинтересованных лиц, которая должна сдвинуть дело с мертвой точки. «Проблема комплексная. Ее не решить отдельно усилиями отдела экологии, управления ЖКХ или зоозащитников. Нужен круглый стол, нужны люди компетентные, способные прочитать нормативные акты, способные к творческому осмыслению, творческому решению», - подытожила она.

В свою очередь, начальник отдела экологии Лариса Соловей выразила мнение, что одной лишь «перестановкой слагаемых» переломить ситуацию не удастся. По ее мнению, отсутствие прогресса в части работы как с домашними, так и с бездомными животными, как и многое другое, объясняется отсутствием свободных средств в местном бюджете. «Можно хоть сто круглых столов собрать и обсудить эту проблему, но это ни к чему не приведет», - уверена главный городской эколог.

Тем не менее, комиссия решила одобрить создание новой рабочей группы и поручить ей разработать план дальнейших действий.