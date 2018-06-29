 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Взмывая в небеса

Бездомные животные: инициатива есть, результата нет

Антон Скворцов
29 июня 2018 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Председатель общества защиты животных «Верность» Анна Абрамова считает, что проблему бездомных животных нужно решать сообща - усилиями местных властей, зоозащитников и всех заинтересованных лиц.

Действующие в Славянске Правила содержания домашних животных неэффективны, а работа с бездомными до сих пор не принесла желаемых результатов. 

Такой вывод прозвучал на заседании депутатской комиссии по вопросам ЖКХ 21 июня, где в очередной раз обсуждалась эта не теряющая актуальности тема. Ее инициатором стала глава зоозащитной общественной организации «Верность» Анна Абрамова.

Она напомнила, что еще в середине мая тогдашний председатель ДонОВГА Павел Жебривский поручил исполнительным комитетам органов местного самоуправления Донецкой области предпринять ряд мер: разработать (а при наличии таковых - обновить) программы регулирования численности бесприютных животных и провести учет четвероногих, определиться со строительством приютов либо стерилизационных пунктов, привлечь к этой работе общественные организации и так далее. «К сожалению, зоозащитники не видят никаких подвижек по выполнению данного поручения», - констатировала она. 

Отдельное замечание прозвучало в адрес Правил содержания домашних животных, многие положения которых  - обязательная регистрация животных, создание соответствующей базы данных, повышенное внимание к владельцам опасных пород собак и т. д. - попросту не выполняются.  

Также Анна Абрамова подчеркнула, что рабочая группа, созданная в минувшем году для решения задач в сфере защиты животных на территории города, также не отличилась продуктивностью. Более того – ни одно предложение, выдвинутое общественниками, у городского совета поддержки не нашло. 

В связи с этим она предложила создать новую группу из числа депутатов, работников исполкома, профильных специалистов, общественников, журналистов и всех заинтересованных лиц, которая должна сдвинуть дело с мертвой точки. «Проблема комплексная. Ее не решить отдельно усилиями отдела экологии, управления ЖКХ или зоозащитников. Нужен круглый стол, нужны люди компетентные, способные прочитать нормативные акты, способные к творческому осмыслению, творческому решению», - подытожила она. 

В свою очередь, начальник отдела экологии Лариса Соловей выразила мнение, что одной лишь «перестановкой слагаемых» переломить ситуацию не удастся. По ее мнению, отсутствие прогресса в части работы как с домашними, так и с бездомными животными, как и многое другое, объясняется отсутствием свободных средств в местном бюджете. «Можно хоть сто круглых столов собрать и обсудить эту проблему, но это ни к чему не приведет», - уверена главный городской эколог. 

Тем не менее, комиссия решила одобрить создание новой рабочей группы и поручить ей разработать план дальнейших действий. 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

29 июня 2018

«Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки

Бездомные животные: инициатива есть, результата нет

Надпись «Наш край» на троллейбусе останется

27 июня 2018

«Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов

Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем

С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области

Жидкая резина: новое покрытие как альтернатива пленке и полиуретану

Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви

Ва-банк с банками

Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований

Взмывая в небеса

Пленники лифтов звонят спасателям

Подача воды выросла, но платить больше не стали

В Славянске стало тремя матерями-героинями больше

В Никольском обнаружили останки немецких солдат

Онлайн кредит на карту Приватбанка

В Славянске подтвердить свои знания не смогли 11 претендентов на медали

Славянская «Чайка»: 15 лет - полет нормальный

Чего ждет от нового губернатора славянский мэр

Чего ждать Донетчине от губернатора - генерала СБУ

26 июня 2018

Чудо Бундестима, разгром России, бомбардир Кейн

ФК «Славянск» отбирает очки у «Форум-Авто»

«Шахтер» закрепил за Срной номер «33», Лунин стал «Королем», Раванелли – в киевском «Арсенале»

Беринчик на коне: полное превосходство и победа нокаутом

Сергей Стаховский взял титул в Илкли и получил «wild card» на Уимблдон

22 июня 2018

«Золото» Ярослава Ефимцева

21 июня 2018

Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг

Ремонты: шаг вперед и два назад

Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе

Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам

Ударила сожителя ножом

Также в разделе

«Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки

— 29 июня 2018 —

На прошлой неделе  в местном информационном поле появилось сообщение о том, что 18 июня в результате действий ремонтной бригады КП «Славгорводоканал», которая занималась устранением порыва, оказалась разрушенной детская площадка во дворе 14-этажного дома на ул. Свободы. 

Читать далее ⇒

Надпись «Наш край» на троллейбусе останется

— 29 июня 2018 —

Фраза «Славянск – наш край», написанная на борту одного из двух новых троллейбусов, сразу же после его выхода на линию была подвержена критике со стороны активистов-общественников. 

Читать далее ⇒

«Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов

— 27 июня 2018 —

До конца срока, отпущенного на голосование за «Бюджет участия Славянска», осталось менее 10 дней. За первую неделю свои голоса за понравившийся проект отдали более 2,5 тыс. горожан. Соотношение между проголосовавшими через электронную платформу и в ЦНАПе составляет примерно 4:1.

Читать далее ⇒

Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви

— 27 июня 2018 —

На состоявшемся 20 июня заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам землепользования рассматривался вопрос о выделении земельного участка под строительство в Славянске храма Украинской автокефальной православной церкви. Обсуждение темы получилось очень жарким.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Бездомные животные: инициатива есть, результата нет »

Действующие в Славянске Правила содержания домашних животных неэффективны, а работа с бездомными до сих пор не принесла желаемых результатов. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем

С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области

Жидкая резина: новое покрытие как альтернатива пленке и полиуретану

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Пленники лифтов звонят спасателям

В Никольском обнаружили останки немецких солдат

Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Подача воды выросла, но платить больше не стали

Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг

«Славгорводоканал» обещает развесить в подъездах ящики для показаний

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Ва-банк с банками

Заеденные текучкой

Растяжимые понятия

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Чудо Бундестима, разгром России, бомбардир Кейн

ФК «Славянск» отбирает очки у «Форум-Авто»

«Шахтер» закрепил за Срной номер «33», Лунин стал «Королем», Раванелли – в киевском «Арсенале»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

29 июня 2018

«Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки

Бездомные животные: инициатива есть, результата нет

Надпись «Наш край» на троллейбусе останется

27 июня 2018

«Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов

Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем

С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области

Жидкая резина: новое покрытие как альтернатива пленке и полиуретану

Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви

Ва-банк с банками

Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований

Взмывая в небеса

Пленники лифтов звонят спасателям

Подача воды выросла, но платить больше не стали

В Славянске стало тремя матерями-героинями больше

В Никольском обнаружили останки немецких солдат

Онлайн кредит на карту Приватбанка

В Славянске подтвердить свои знания не смогли 11 претендентов на медали

Славянская «Чайка»: 15 лет - полет нормальный

Чего ждет от нового губернатора славянский мэр

Чего ждать Донетчине от губернатора - генерала СБУ

26 июня 2018

Чудо Бундестима, разгром России, бомбардир Кейн

ФК «Славянск» отбирает очки у «Форум-Авто»

«Шахтер» закрепил за Срной номер «33», Лунин стал «Королем», Раванелли – в киевском «Арсенале»

Беринчик на коне: полное превосходство и победа нокаутом

Сергей Стаховский взял титул в Илкли и получил «wild card» на Уимблдон

22 июня 2018

«Золото» Ярослава Ефимцева

21 июня 2018

Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг

Ремонты: шаг вперед и два назад

Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе

Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам

Ударила сожителя ножом

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top