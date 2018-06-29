|29 июня 2018
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На прошлой неделе в местном информационном поле появилось сообщение о том, что 18 июня в результате действий ремонтной бригады КП «Славгорводоканал», которая занималась устранением порыва, оказалась разрушенной детская площадка во дворе 14-этажного дома на ул. Свободы.
Об этом сообщил житель дома, подкрепив свое заявление фотографией с места событий и просьбой разобраться в случившемся.
Комментарии ответственных служб в сообщениее отсутствовали, поэтому мы обратились за ними к руководству водоканала.
И. о. генерального директора предприятия Андрей Кийко сообщил, что пострадала не сама детская площадка, а ограждавшая ее кирпичная стенка. По его словам, все было сделано на законных основаниях, с разрешения председателя ОСМД «Амфора», которая написала заявление с просьбой отремонтировать водовод и не возражает против сноса ограждения. Однако другим жильцам дома такое развитие событий не понравилось, что в итоге вылилось в конфликтную ситуацию.
При этом Андрей Кийко признал, что со стороны непосредственного исполнителя, который занимался устранением аварии, были допущены нарушения, за что он был уволен.
Вообще же, директор водоканала обратил внимание, что на том месте, где проходит водопроводная труба, вообще не должно быть никаких построек, поскольку данный участок является так называемой охранной зоной водовода. Поэтому он советует всем, кто собирается поставить возле дома детскую площадку или другие сооружение, прежде согласовать этот вопрос с коммунальными службами.
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Комментарии к статье ««Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки »
На прошлой неделе в местном информационном поле появилось сообщение о том, что 18 июня в результате действий ремонтной бригады КП «Славгорводоканал», которая занималась устранением порыва, оказалась разрушенной детская площадка во дворе 14-этажного дома на ул. Свободы.