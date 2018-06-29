На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки

Капитальная зачистка и поминальная служба

После того, как на территории старого городского кладбища коммунальники вырубили кусты и деревья, а краеведы-общественники выявили все сохранившиеся фрагменты архитектуры, пришло время для следующего этапа работ. Теперь на кладбище зайдет коммунальная спецтехника для рекультивации верхнего слоя грунта и корчевки пней. Сопровождать эти работы будут общественники. Их задачей станет работа с обнаруженными останками захоронений. По общему решению, все кости будут в дальнейшем перезахоронены - с этой процедурой хорошо знакомы активисты поисковой группы «Плацдарм». Для удобства зачистка кладбища будет проходить «квадратами».

При обсуждении этой темы встал вопрос о духовной составляющей, точнее, о том, что перезахоронение должны сопровождать священники. Поступило предложение перед началом работ провести на территории кладбища церковную службу. Поскольку известно, что на этом месте хоронили людей различных вероисповеданий, на круглом столе решили, что службы могут, по желанию, провести все действующие в Славянске религиозные кофессии. Разослать им соответствующие письма поручили отделу внутренней политики.

Еще один процедурный нюанс касался обоснования работы на кладбище коммунальной техники. Во избежание возможных недоразумений мэр попросил общественность написать на его имя формальное обращение.

Архивная составляющая

Дольше всего участники заседания обговаривали вопрос восстановления исторических данных о людях, похороненных на старом кладбище. На сегодня, напомним, известно лишь о нескольких личностях, чьи надгробия удалось найти активистам. По мнению Вадима Ляха, для первых шагов по формированию «легенды» нового мемориально-туристического объекта этого вполне достаточно. Но для полноценного восстановления истории кладбища как части истории Славянска таких сведений, конечно, мало. По словам руководителя краеведческого музея Лилии Зандер, запрос на информацию по объекту уже отправлен в архив Харькова, однако ответ пока не пришел. В Донецк, где хранятся архивы, начиная с 1932 года, запрос, по понятным причинам, не посылали.

В то же время Лилия Зандер выразила сомнение в целесообразности восстановления полных списков всех похороненных, ведь такой пласт информации выходит за рамки обсуждаемого проекта и для привлечения туристов будет бесполезным. Но городской голова все же высказался за то, что в сфере истории никакая информация не может быть лишней. Даже если она не востребована сейчас, в будущем может оказаться очень актуальной.

Перебирая источники архивной информации, участники заседания также вспомнили о книгах Геннадия Пушкарева, в которых перечисляется несколько десятков фамилий, а также регистрационные записи в рагсе, архив которого, по словам редактора «Книги памяти Украины» Эдуарда Арутюняна, является одним из самых старых в Донецкой области. Но имеют эти источники и недостаток, на который обратила внимание присутствующих волонтер движения «Сильные громады» Евгения Калугина: фамилий и имен в них указывается действительно много, но биографий этих людей нет, что не позволяет «выписать» конкретный исторический персонаж. Про итогу обсуждения собравшиеся все же решили, что собирать информацию нужно по всем возможным каналам. Если потребуется - отряжать специалиста в иногородние архивы, город оплатит такую командировку, пообещал Вадим Лях.

Кладбища здесь не будет

Открытым пока остается один из главных вопросов – что будет на месте старого кладбища, после того, как его расчистят и разровняют. Ясно одно: в виде погоста его не оставят, а превратят в место массового посещения – сквер или парк с несколькими пешеходными дорожками и туристическими локациями. Общую концепцию предлагается обсудить уже на следующем собрании, запланированном после окончания расчистки территории.

Как объяснил Вадим Лях, окончательный проект со сметной документацией можно будет разрабатывать после того, как участок паспортизируют, составят его детальный план и определят балансодержателя. Эту работу, по словам городского головы, чиновники начнут с августа, когда будет известен итог наполнения бюджета за полгода, и появится возможность говорить о свободных средствах. О финальных сроках реализации проекта речь пока не идет. Самый смелый прогноз относит эту дату к лету следующего года.