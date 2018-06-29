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Фотофакт

Взмывая в небеса

УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами

Павел Коротенко
29 июня 2018 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Несколько другое отношение к проблеме люков показывает снимок, сделанный в Киеве. Надпись на люке гласит: «Крадіжка карається законом».

На аппаратном совещании 19 июня новый начальник городского УЖКХ Владимир Башкаев объявил о формировании комиссии, которой поручат обследовать технологические колоды и выявить неисправные люки. 

Кампании по борьбе с открытыми колодцами в Славянске анонсируются не впервые. Фактически каждая команда управленцев делала такие попытки на протяжении последних двух десятилетий. Чаще всего активизация начиналась после очередного инцидента с пострадавшими. 

Последний случай произошел 12 мая сего года на улице Банковской, где ребенок на велосипеде угодил передним колесом в открытый колодец. Результат - сломанный нос, сотрясение мозга и заявление родителей в полицию, которая возбудила по факту травмирования уголовное дело. На ликвидацию опасности коммунальники потратили месяц. Идентификация балансодержателя инженерного узла продолжается по сей день, что делает невозможным обращение родителей пострадавшего ребенка в суд - непонятно кто ответчик.

Совпадение или нет, но тема - в форме анонса о создании комиссии - вышла на официальный уровень. По информации заместителя Славянского городского головы по вопросам ЖКХ Андрея Секлецова, в состав органа приглашены представители всех предприятий и организаций, чьи технологические колодцы размещены на городской территории. Задачей комиссии ставится объезд города, осмотр колодцев, оценка их состояния, выявление открытых проемов и составление предписаний об устранении неисправностей. Алгоритм, нужно признать, не новый, но верить в его эффективность хочется так же, как и много лет назад.

В то же время определенные сдвиги в данной теме за последние время все же наметилось. Например, на сайте горводоканала появилась опция, позволяющая горожанам сообщать об открытых колодцах. По словам директора предприятия Андрея Кийко, сообщить о такой проблеме можно и диспетчеру по телефону. При этом он подчеркнул, что тема открытых колодцев для водоканала – приоритет. Даже если это так, общую картину в масштабах города это пока не изменило. Ждем результатов работы комиссии.

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Комментарии к статье «УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами»

На аппаратном совещании 19 июня новый начальник городского УЖКХ Владимир Башкаев объявил о формировании комиссии, которой поручат обследовать технологические колоды и выявить неисправные люки. 

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