УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами

Кампании по борьбе с открытыми колодцами в Славянске анонсируются не впервые. Фактически каждая команда управленцев делала такие попытки на протяжении последних двух десятилетий. Чаще всего активизация начиналась после очередного инцидента с пострадавшими.

Последний случай произошел 12 мая сего года на улице Банковской, где ребенок на велосипеде угодил передним колесом в открытый колодец. Результат - сломанный нос, сотрясение мозга и заявление родителей в полицию, которая возбудила по факту травмирования уголовное дело. На ликвидацию опасности коммунальники потратили месяц. Идентификация балансодержателя инженерного узла продолжается по сей день, что делает невозможным обращение родителей пострадавшего ребенка в суд - непонятно кто ответчик.

Совпадение или нет, но тема - в форме анонса о создании комиссии - вышла на официальный уровень. По информации заместителя Славянского городского головы по вопросам ЖКХ Андрея Секлецова, в состав органа приглашены представители всех предприятий и организаций, чьи технологические колодцы размещены на городской территории. Задачей комиссии ставится объезд города, осмотр колодцев, оценка их состояния, выявление открытых проемов и составление предписаний об устранении неисправностей. Алгоритм, нужно признать, не новый, но верить в его эффективность хочется так же, как и много лет назад.

В то же время определенные сдвиги в данной теме за последние время все же наметилось. Например, на сайте горводоканала появилась опция, позволяющая горожанам сообщать об открытых колодцах. По словам директора предприятия Андрея Кийко, сообщить о такой проблеме можно и диспетчеру по телефону. При этом он подчеркнул, что тема открытых колодцев для водоканала – приоритет. Даже если это так, общую картину в масштабах города это пока не изменило. Ждем результатов работы комиссии.