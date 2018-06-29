УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами

|29 июня 2018
|Просмотров: 54
|
На аппаратном совещании 19 июня новый начальник городского УЖКХ Владимир Башкаев объявил о формировании комиссии, которой поручат обследовать технологические колоды и выявить неисправные люки.
Кампании по борьбе с открытыми колодцами в Славянске анонсируются не впервые. Фактически каждая команда управленцев делала такие попытки на протяжении последних двух десятилетий. Чаще всего активизация начиналась после очередного инцидента с пострадавшими.
Последний случай произошел 12 мая сего года на улице Банковской, где ребенок на велосипеде угодил передним колесом в открытый колодец. Результат - сломанный нос, сотрясение мозга и заявление родителей в полицию, которая возбудила по факту травмирования уголовное дело. На ликвидацию опасности коммунальники потратили месяц. Идентификация балансодержателя инженерного узла продолжается по сей день, что делает невозможным обращение родителей пострадавшего ребенка в суд - непонятно кто ответчик.
Совпадение или нет, но тема - в форме анонса о создании комиссии - вышла на официальный уровень. По информации заместителя Славянского городского головы по вопросам ЖКХ Андрея Секлецова, в состав органа приглашены представители всех предприятий и организаций, чьи технологические колодцы размещены на городской территории. Задачей комиссии ставится объезд города, осмотр колодцев, оценка их состояния, выявление открытых проемов и составление предписаний об устранении неисправностей. Алгоритм, нужно признать, не новый, но верить в его эффективность хочется так же, как и много лет назад.
В то же время определенные сдвиги в данной теме за последние время все же наметилось. Например, на сайте горводоканала появилась опция, позволяющая горожанам сообщать об открытых колодцах. По словам директора предприятия Андрея Кийко, сообщить о такой проблеме можно и диспетчеру по телефону. При этом он подчеркнул, что тема открытых колодцев для водоканала – приоритет. Даже если это так, общую картину в масштабах города это пока не изменило. Ждем результатов работы комиссии.
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
• На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки
• За три недели - семь боевиков
• Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности
• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
• Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи
• Житель Славянска «заминировал» собственный дом
• Пьяный водитель «Opel Omega» спровоцировал ДТП
• «Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки
• Бездомные животные: инициатива есть, результата нет
• Надпись «Наш край» на троллейбусе останется
27 июня 2018
• «Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов
• Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем
• С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области
• Жидкая резина: новое покрытие как альтернатива пленке и полиуретану
• Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви
• Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований
• Пленники лифтов звонят спасателям
• Подача воды выросла, но платить больше не стали
• В Славянске стало тремя матерями-героинями больше
• В Никольском обнаружили останки немецких солдат
• Онлайн кредит на карту Приватбанка
• В Славянске подтвердить свои знания не смогли 11 претендентов на медали
• Славянская «Чайка»: 15 лет - полет нормальный
• Чего ждет от нового губернатора славянский мэр
— 29 июня 2018 —
В летнее время для удобства отдыхающих в Славянском троллейбусном управлении решили увеличить количество рейсов на маршруте №2 сообщением «Железнодорожный вокзал - Славкурорт».
— 29 июня 2018 —
В Славянске состоялся очередной круглый стол, на котором обсуждались планы дальнейшей работы по возрождению Старогородского кладбища. В обсуждении участвовали представители общественности и городской власти.
— 29 июня 2018 —
На прошлой неделе в местном информационном поле появилось сообщение о том, что 18 июня в результате действий ремонтной бригады КП «Славгорводоканал», которая занималась устранением порыва, оказалась разрушенной детская площадка во дворе 14-этажного дома на ул. Свободы.
— 29 июня 2018 —
Действующие в Славянске Правила содержания домашних животных неэффективны, а работа с бездомными до сих пор не принесла желаемых результатов.
Приветствую, гость! Вход
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
• На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки
• За три недели - семь боевиков
• Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности
• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
• Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи
• Житель Славянска «заминировал» собственный дом
• Пьяный водитель «Opel Omega» спровоцировал ДТП
• «Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки
• Бездомные животные: инициатива есть, результата нет
• Надпись «Наш край» на троллейбусе останется
27 июня 2018
• «Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов
• Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем
• С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области
• Жидкая резина: новое покрытие как альтернатива пленке и полиуретану
• Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви
• Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований
• Пленники лифтов звонят спасателям
• Подача воды выросла, но платить больше не стали
• В Славянске стало тремя матерями-героинями больше
• В Никольском обнаружили останки немецких солдат
• Онлайн кредит на карту Приватбанка
• В Славянске подтвердить свои знания не смогли 11 претендентов на медали
• Славянская «Чайка»: 15 лет - полет нормальный
• Чего ждет от нового губернатора славянский мэр
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами»
На аппаратном совещании 19 июня новый начальник городского УЖКХ Владимир Башкаев объявил о формировании комиссии, которой поручат обследовать технологические колоды и выявить неисправные люки.