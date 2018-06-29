Как ходят троллейбусы на Славкурорт

|29 июня 2018
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В летнее время для удобства отдыхающих в Славянском троллейбусном управлении решили увеличить количество рейсов на маршруте №2 сообщением «Железнодорожный вокзал - Славкурорт».
Кроме того, в купальный сезон традиционно курсирует троллейбус №8 сообщением «Микрорайон Лесной - Славкурорт». Предлагаем вашему вниманию графики движения по обоим маршрутам.
Обратите внимание: рейсы «двойки», помеченные знаком «*», выполняются только при благоприятных погодных условиях, в зависимости от пассажиропотока. Таким же образом ходит и «восьмерка».
Отправление со Славкурорта: 6:57*, 7:20, 7:51*, 8:14, 8:45*, 9:08, 9:39*, 10:02, 10:25, 11:23, 12:17, 12:44, 13:11, 13:38, 14:05, 14:32, 14:55, 15:26, 15:49, 16:43, 17:41, 18:35*, 19:29*, 20:23*, 20:54* (в депо).
С ж.-д. вокзала: 6:30*, 6:53, 7:24*, 7:47, 8:06*, 8:41, 9:12*, 9:35, 9:58, 10:29, 10:56, 11:50, 12:17, 12:44, 13:11, 13:38, 14:05, 14:28, 14:59, 15:22, 15:53, 16:16, 17:14, 18:08*, 19:02*, 19:56*, 20:27*, 20:50*.
Отправление с Лесного: 9:52, 10:46, 11:40, 12:34, 13:28, 15:16, 16:10, 17:04, 17:58, 18:52.
Со Славкурорта: 10:15, 11:09, 12:03, 12:57, 13:51, 15:39, 16:33, 17:27, 18:21, 19:15.
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Приветствую, гость! Вход
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• Житель Славянска «заминировал» собственный дом
• Пьяный водитель «Opel Omega» спровоцировал ДТП
• «Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки
• Бездомные животные: инициатива есть, результата нет
• Надпись «Наш край» на троллейбусе останется
27 июня 2018
• «Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов
• Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем
• С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области
• Жидкая резина: новое покрытие как альтернатива пленке и полиуретану
• Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви
• Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований
• Пленники лифтов звонят спасателям
• Подача воды выросла, но платить больше не стали
• В Славянске стало тремя матерями-героинями больше
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• Онлайн кредит на карту Приватбанка
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• Славянская «Чайка»: 15 лет - полет нормальный
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В летнее время для удобства отдыхающих в Славянском троллейбусном управлении решили увеличить количество рейсов на маршруте №2 сообщением «Железнодорожный вокзал - Славкурорт».