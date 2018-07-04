Александр Куць пообещал закончить инфраструктурные проекты и навести порядок в кадровой политике

Во время визита в Славянск 28 июня новый руководитель Донецкой области Александр Куць дал краткую пресс-конференцию. Он ответил всего на несколько вопросов журналистов. Возможно, они помогут составить мнение о нынешнем губернаторе.

О жителях неподконтрольных территорий

- По ту сторону линии разграничения проживают такие же украинцы, как и мы. Просто территория является временно оккупированной. Я более чем уверен, что они хотят быть с нами, но не знают, как этого достичь. Я верю, что мы придем на эту нашу территорию.

Об инфраструктурных проектах

- Инфраструктурные проекты, которые начаты в Славянске, не будут закрыты. Эта работа - один из наших приоритетов. К сожалению, некоторые проекты по субъективным и объективным причинам немного притормаживают. Мы сейчас ликвидируем эти причины. На данном этапе основное внимание направлено на школы и детские сады. Они должны быть запущены до 1 сентября в максимальном количестве. Мы над этим работаем.

О визите в город

- Конечно, я буду посещать все площадки, где за деньги области реализуются инфраструктурные проекты. Но сообщать об этом заранее, извините, не намерен. Это будут такие - неожиданные визиты. Там, где не удалось найти до сих пор общий язык, будем его искать. Уверен, что всегда можно прийти к компромиссу.

О кадровых перестановках

- Такие перестановки, разумеется, будут. Насколько масштабные - не мне судить, а вам. Но без них не обойтись, и они уже идут.