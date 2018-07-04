Кадровые перестановки в ДонОВГА

|4 июля 2018
|Просмотров: 60
|
Отметим, что кадровые перестановки, которые проанонсировал в Славянске новый губернатор, начались практически сразу же после его вступления в должность 22 июня нынешнего года.
Первым руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць уволил своего заместителя Виктора Ремского, затем - Владислава Лаврика. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, «Ремский и Лаврик уволены на основании решения главы ОВГА». Помимо них, у предыдущего губернатора Павла Жебривского были еще три зама. Написали ли и они заявления об уходе, в пресс-службе не знают.
Отметим, что Владислав Лаврик, курировавший агропромышленный сектор, был единственным человеком в руководстве ОВГА, которого привел туда не Жебривский. Среди замов руководителя Донетчины он - рекордсмен по сроку работы. Лаврик неизменно оставался на этом посту с декабря 2014 года, а в структурах Донецкой ОГА работал еще в 1999-2005 годах и затем с 2010 года. Кроме того, Владислав Лаврик отличился размером своего заработка, указанного в декларации. За прошлый год он задекларировал более чем 1 млн гривен зарплаты. Это больше, чем президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман вместе взятые.
Что касается Виктора Ремского, его называли «серым кардиналом» команды экс-руководителя области. Он был представителем губернатора в Мариуполе, где расположено областное управление МВД, и, соответственно, отвечал за связь с силовиками. Также в его ведении находилось восстановление инфраструктуры в Донецкой области. Другими словами, через него шли все инфраструктурные проекты и пассажирские перевозки через линию разграничения. Позже он возглавил также областное отделение Национального олимпийского комитета.
Кадровые перестановки в обладминистрации на сегодняшний день не ограничились увольнением двух заместителей. Свой пост также покинула директор Департамента информационной и внутренней политики Людмила Быченко. Помимо того она являлась заместителем директора департамента-начальником управления по внедрению реформ и децентрализации.
Напомним, что назначение Быченко на должность главы департамента в декабре 2016 года вызвало в СМИ волну недовольства кадровой политикой Жебривского. Судя по ее страницам в соцсетях, чиновница симпатизировала Путину, после аннексии Крыма ездила отдыхать на полуостров, в мае 2014 года выставляла свое фото с георгиевской ленточкой. Более того, после ее вступления в должность, доступ к областным чиновникам для прессы стал затрудненным, а коммуникации неэффективными.
На сегодняшний день на сайте Донецкой ОГА указано, что и. о. директора Департамента информационной и внутренней политики назначена Наталья Чукова, ранее бывшая заместителем директора.
4 июля 2018
• Кадровые перестановки в ДонОВГА
• Александр Куць пообещал закончить инфраструктурные проекты и навести порядок в кадровой политике
• Первый визит нового губернатора: кратко, красочно, празднично
• Почему плитка в парке ломается от удара пальцем
• Акция протеста 5 июля отменяется
• «Сам дурак» и вновь полиция: на аппаратных совещаниях продолжаются скандалы
• Как это было: освобождение Славянска глазами военных
• Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»
3 июля 2018
• Сучасна Укрпошта – поштово-фінансова компанія, яка здатна задовольнити побажання і потреби споживачів
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
• На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки
• За три недели - семь боевиков
• Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности
• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
• Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи
• Житель Славянска «заминировал» собственный дом
• Пьяный водитель «Opel Omega» спровоцировал ДТП
• «Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки
• Бездомные животные: инициатива есть, результата нет
• Надпись «Наш край» на троллейбусе останется
27 июня 2018
• «Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов
• Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем
• С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области
• Жидкая резина: новое покрытие как альтернатива пленке и полиуретану
• Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви
• Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований
— 4 июля 2018 —
Во время визита в Славянск 28 июня новый руководитель Донецкой области Александр Куць дал краткую пресс-конференцию. Он ответил всего на несколько вопросов журналистов. Возможно, они помогут составить мнение о нынешнем губернаторе.
— 4 июля 2018 —
Мэр прокомментировал видео Евгения Недосеки, которое тот снял на днях в центральном парке и разместил в соцсети «Фейсбук».
— 4 июля 2018 —
Аппаратное совещание 3 июля могло вполне сравниться с испанской корридой – столь велик был накал страстей, бушевавших в зале заседаний. Как обычно в таких случаях, тон задавали общественные активисты, которых в этот раз собралось необычайно много и они буквально завалили президиум жалобами и претензиями.
— 29 июня 2018 —
В летнее время для удобства отдыхающих в Славянском троллейбусном управлении решили увеличить количество рейсов на маршруте №2 сообщением «Железнодорожный вокзал - Славкурорт».
Приветствую, гость! Вход
4 июля 2018
• Кадровые перестановки в ДонОВГА
• Александр Куць пообещал закончить инфраструктурные проекты и навести порядок в кадровой политике
• Первый визит нового губернатора: кратко, красочно, празднично
• Почему плитка в парке ломается от удара пальцем
• Акция протеста 5 июля отменяется
• «Сам дурак» и вновь полиция: на аппаратных совещаниях продолжаются скандалы
• Как это было: освобождение Славянска глазами военных
• Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»
3 июля 2018
• Сучасна Укрпошта – поштово-фінансова компанія, яка здатна задовольнити побажання і потреби споживачів
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
• На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки
• За три недели - семь боевиков
• Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности
• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
• Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи
• Житель Славянска «заминировал» собственный дом
• Пьяный водитель «Opel Omega» спровоцировал ДТП
• «Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки
• Бездомные животные: инициатива есть, результата нет
• Надпись «Наш край» на троллейбусе останется
27 июня 2018
• «Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов
• Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем
• С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области
• Жидкая резина: новое покрытие как альтернатива пленке и полиуретану
• Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви
• Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Кадровые перестановки в ДонОВГА»
Отметим, что кадровые перестановки, которые проанонсировал в Славянске новый губернатор, начались практически сразу же после его вступления в должность 22 июня нынешнего года.