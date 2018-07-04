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Фотофакт

Неприглядный сухостой

Кадровые перестановки в ДонОВГА

Светлана Вьюниченко
4 июля 2018 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Отметим, что кадровые перестановки, которые проанонсировал в Славянске новый губернатор, начались практически сразу же после его вступления в должность 22 июня нынешнего года.

Первым руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць уволил своего заместителя Виктора Ремского, затем - Владислава Лаврика. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, «Ремский и Лаврик уволены на основании решения главы ОВГА». Помимо них, у предыдущего губернатора Павла Жебривского были еще три зама. Написали ли и они заявления об уходе, в пресс-службе не знают. 

Отметим, что Владислав Лаврик, курировавший агропромышленный сектор, был единственным человеком в руководстве ОВГА, которого привел туда не Жебривский. Среди замов руководителя Донетчины он - рекордсмен по сроку работы. Лаврик неизменно оставался на этом посту с декабря 2014 года, а в структурах Донецкой ОГА работал еще в 1999-2005 годах и затем с 2010 года. Кроме того, Владислав Лаврик отличился размером своего заработка, указанного в декларации. За прошлый год он задекларировал более чем 1 млн гривен зарплаты. Это больше, чем президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман вместе взятые. 

Что касается Виктора Ремского, его называли «серым кардиналом» команды экс-руководителя области. Он был представителем губернатора в Мариуполе, где расположено областное управление МВД, и, соответственно, отвечал за связь с силовиками. Также в его ведении находилось восстановление инфраструктуры в Донецкой области. Другими словами, через него шли все инфраструктурные проекты и пассажирские перевозки через линию разграничения. Позже он возглавил также областное отделение Национального олимпийского комитета. 

Кадровые перестановки в обладминистрации на сегодняшний день не ограничились увольнением двух заместителей. Свой пост также покинула директор Департамента информационной и внутренней политики Людмила Быченко. Помимо того она являлась заместителем директора департамента-начальником управления по внедрению реформ и децентрализации.

Напомним, что назначение Быченко на должность главы департамента в декабре 2016 года вызвало в СМИ волну недовольства кадровой политикой Жебривского. Судя по ее страницам в соцсетях, чиновница симпатизировала Путину, после аннексии Крыма ездила отдыхать на полуостров, в мае 2014 года выставляла свое фото с георгиевской ленточкой. Более того, после ее вступления в должность, доступ к областным чиновникам для прессы стал затрудненным, а коммуникации неэффективными.

На сегодняшний день на сайте Донецкой ОГА указано, что и. о. директора Департамента информационной и внутренней политики назначена Наталья Чукова, ранее бывшая заместителем директора.

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Комментарии к статье «Кадровые перестановки в ДонОВГА»

Отметим, что кадровые перестановки, которые проанонсировал в Славянске новый губернатор, начались практически сразу же после его вступления в должность 22 июня нынешнего года.

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