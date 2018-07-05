Славянский городской совет одобрил строительство храма УАПЦ

|5 июля 2018
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Славянская община св. апостола Андрея Первозванного Украинской автокефальной православной церкви добилась разрешения на строительство нового храма. Решение о предоставлении ей земельного участка на улице Учительской городской совет принял на пленарном заседании 48 сессии, которое состоялось 27 июня.
Как известно, УАПЦ намеревается построить храм в Славянске на протяжении многих лет. Первоначально община планировала возвести культовое сооружение на пустующем участке в районе теперь уже бывшего молокозавода. После выяснилось, что строительство там вести нельзя по причине обилия магистральных подземных коммуникаций. Ввиду этого дислокацию будущего сооружения решили перенести на улицу Учительскую, 17 – там, за зданием «Славгорводоканала», располагается обширный пустырь. Ранее он находился в пользовании «Бетонмаша», затем предприятие отказалось от него, вернув городу.
В 2015 году горсовет дал добро на разработку детального плана этого участка. В 2017 году документ был готов. Он успешно прошел общественные слушания и получил путевку в жизнь. Кроме храмового сооружения, план предусматривает постройку многоквартирного жилого дома, таунхаусов и вспомогательной инфраструктуры: парковки, детской и хозплощадок, трансформаторной и канализационной насосной станции.
Однако, когда дело дошло до предоставления УАПЦ земельного участка, начались проблемы. Профильная комиссия горсовета на заседании 20 июня соответствующий проект решения не поддержала, что стало причиной нешуточного скандала между депутатами и пришедшими на заседание сторонниками УАПЦ (об этом мы писали в прошлом номере «ТВ плюс»).
Ввиду сложившейся ситуации на пленарное заседание пришла большая группа поддержки строительства храма. Здесь были несколько десятков прихожан во главе с настоятелем храма Андрея Первозванного отцом Саввой, известные в городе общественники, а также два молодых человека в футболках с надписью «Национальный корпус».
Проект решения о предоставлении земельного участка в пользование УАПЦ значился в повестке дня шестидесятым, однако по просьбе депутата Александра Самсонова его поставили первым.
Ни один из 29 присутствовавших не сессии депутатов проголосовать против не решился: голоса «за» отдали 27 местных избранников, двое в голосовании не участвовали. Результаты голосования «группа поддержки» приветствовала аплодисментами.
После этого депутаты предоставили слово настоятелю храма Андрея Первозванного. Выйдя на трибуну, отец Савва выразил сожаление в связи с тем, что ему и прихожанам пришлось присутствовать в сессионном зале в ущерб собственным делам. Он призвал собравшихся к мирному решению спорных вопросов и подчеркнул, что диалог лучше противостояния. «Непонимание только обостряет ситуацию, как это случилось с нашим вопросом», - отметил он. Тем не менее, по его словам, в результате встреч с городским головой сторонам удалось прийти к консенсусу.
Священник поблагодарил депутатов и назвал принятое ими решение «мудрым, правильным и нужным». Он подчеркнул, что религиозная община добивалась выделения земельного участка несколько лет, и выразил удовлетворение, что в Славянске станет одним пустырем меньше. «Я думаю, что этого хотят все», - резюмировал он.
Добавим, что постройка храма будет вестись за счет средств религиозной общины УАПЦ. Для строительства остальных объектов, которые предусмотрены детальным планом, власти намерены привлечь инвестиции.
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4 июля 2018
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Славянская община св. апостола Андрея Первозванного Украинской автокефальной православной церкви добилась разрешения на строительство нового храма. Решение о предоставлении ей земельного участка на улице Учительской городской совет принял на пленарном заседании 48 сессии, которое состоялось 27 июня.