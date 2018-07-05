Аварийный мост стал собственностью города

Депутаты проголосовали за прием аварийного понтонного моста в районе ж.-д. станции «Карандашная фабрика» в коммунальную собственность города.

Напомним, что поводом для принятия этого решения стала петиция о необходимости ремонта моста, которая была опубликована в конце прошлого года и получила необходимые для рассмотрения властями 250 голосов.

Параллельно с этим утвержден балансодержатель моста – его передали КП «Водопонижение».

Следующим этапом выполнения народного волеизъявления станет определение объемов и стоимости работ по восстановлению аварийной конструкции. Поскольку владельцем моста отныне является городской совет, его ремонт будет осуществляться за счет местного бюджета.