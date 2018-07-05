Городская диспетчерская служба теперь находится в «Славгорводоканале»

На базе КП «Славгорводоканал» начала работать общегородская диспетчерская служба. Теперь, кроме заявок по вопросам водоснабжения, здесь принимают все звонки, которые поступают на номер 1505.

Презентация обновленной службы состоялась 4 июля с участием руководителей города и предприятия. Служба размещается в той же комнате, где прежде находилась собственная диспетчерская водоканала. Предварительно помещение отремонтировали и оснастили необходимой техникой. Теперь на стене диспетчерской красуется разноцветная карта города, которую собственноручно нарисовали две сотрудницы предприятия – как оказалось, талантливые художницы. Помимо средств связи с абонентами, здесь размещен монитор, на который выводятся картинки с камер видеонаблюдения за всей территорией предприятия. Кроме того, теперь попасть в водоканал через служебный вход, рядом с которым находится диспетчерский пункт, посторонним нельзя: на двери установлен домофон.

И. о. генерального директора КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко подчеркнул, что, помимо смены обстановки, модернизируется и форма работы службы. Вместо рукописных записей поступающие в службу данные будут фиксироваться в электронном виде и передаваться по электронной почте всем городским службам по принадлежности.

Также он обратил внимание на необходимость внедрения в городе одного из проектов Бюджета участия «Разумный город», который даст возможность наладить обратную связь с жителями и получать от них оперативную информацию о всех проблемах городского коммунального хозяйства.

Комментируя это пожелание, городской голова Вадим Лях пообещал инициировать выделение дополнительных средств из местного бюджета в случае, если проект «Разумный город» не наберет достаточного количества голосов. Также он выразил надежду, что обновленная служба будет работать более оперативно и эффективно, а жители города всегда смогут дозвониться по номеру 1505. «Самым главным показателем в работе службы будет то, что каждый житель города, позвонив в 1505, получит удовлетворительную информацию о том, где случилась авария и когда она будет устранена», - резюмировал мэр.