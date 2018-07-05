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Фотофакт

Неприглядный сухостой

Городская диспетчерская служба теперь находится в «Славгорводоканале»

Антон Скворцов
5 июля 2018 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Отныне все звонки на номер 1505 поступают в городскую диспетчерскую службу «Славгорводоканала».

На базе КП «Славгорводоканал» начала работать общегородская диспетчерская служба. Теперь, кроме заявок по вопросам водоснабжения, здесь принимают все звонки, которые поступают на номер 1505. 

Презентация обновленной службы состоялась 4 июля с участием руководителей города и предприятия. Служба размещается в той же комнате, где прежде находилась собственная диспетчерская водоканала. Предварительно помещение отремонтировали и оснастили необходимой техникой. Теперь на стене диспетчерской красуется разноцветная карта города, которую собственноручно нарисовали две сотрудницы предприятия – как оказалось, талантливые художницы. Помимо средств связи с абонентами, здесь размещен монитор, на который выводятся картинки с камер видеонаблюдения за всей территорией предприятия. Кроме того, теперь попасть в водоканал через служебный вход, рядом с которым находится диспетчерский пункт, посторонним нельзя: на двери установлен домофон. 

И. о. генерального директора КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко подчеркнул, что, помимо смены обстановки, модернизируется и форма работы службы. Вместо рукописных записей поступающие в службу данные будут фиксироваться в электронном виде и передаваться по электронной почте всем городским службам по принадлежности.

Также он обратил внимание на необходимость внедрения в городе одного из проектов Бюджета участия «Разумный город», который даст возможность наладить обратную связь с жителями и получать от них оперативную информацию о всех проблемах городского коммунального хозяйства. 

Комментируя это пожелание, городской голова Вадим Лях пообещал инициировать выделение дополнительных средств из местного бюджета в случае, если проект «Разумный город» не наберет достаточного количества голосов. Также он выразил надежду, что обновленная служба будет работать более оперативно и эффективно, а жители города всегда смогут дозвониться по номеру 1505. «Самым главным показателем в работе службы будет то, что каждый житель города, позвонив в 1505, получит удовлетворительную информацию о том, где случилась авария и когда она будет устранена», - резюмировал мэр. 

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Комментарии к статье «Городская диспетчерская служба теперь находится в «Славгорводоканале»»

На базе КП «Славгорводоканал» начала работать общегородская диспетчерская служба. Теперь, кроме заявок по вопросам водоснабжения, здесь принимают все звонки, которые поступают на номер 1505. 

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