В Славянске обещают открыть областную детскую клинику

На базе славянской детской городской больницы будет создана областная детская клиника III уровня. Такое решение было принято в ДонОВГа 25 июня и уже на следующий день озвучено департаментом здравоохранения.

«Учитывая отсутствие в области учреждения здравоохранения III уровня для детей, департаментом получено задание создать областную детскую больницу на базе Славянской детской городской больницы», - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель директора департамента здравоохранения Владимир Колесник, после создания клиники в Славянск перебазируются детские медучреждения областного подчинения. Здесь будут оказывать помощь детям со всей Донетчины.

Как удалось понять, выбор пал на Славянск, поскольку в детской городской больнице имеется хорошее отделение реанимации, что очень важно для открытия хирургии. По словам Колесника, областную больницу укомплектуют лучшими кадрами и оснастят современным медоборудованием.

Сроки открытия новой детской клиники III уровня пока никто не называет. В департаменте говорят, что это будет «не ранее, чем через год».

В Славянске к этой новости относятся со сдержанным оптимизмом. К сожалению, город на собственном опыте убедился, что сроки выполнения масштабных инвестпроектов могут отодвигаться до бесконечности.