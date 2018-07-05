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Фотофакт

Неприглядный сухостой

В Славянске обещают открыть областную детскую клинику

Светлана Вьюниченко
5 июля 2018 Просмотров: 15 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На базе славянской детской городской больницы будет создана областная детская клиника III уровня. Такое решение было принято в ДонОВГа 25 июня и уже на следующий день озвучено департаментом здравоохранения.

«Учитывая отсутствие в области учреждения здравоохранения III уровня для детей, департаментом получено задание создать областную детскую больницу на базе Славянской детской городской больницы», - говорится в сообщении. 

Как рассказал заместитель директора департамента здравоохранения Владимир Колесник, после создания клиники в Славянск перебазируются детские медучреждения областного подчинения. Здесь будут оказывать помощь детям со всей Донетчины.  

Как удалось понять, выбор пал на Славянск, поскольку в детской городской больнице имеется хорошее отделение реанимации, что очень важно для открытия хирургии. По словам Колесника, областную больницу укомплектуют лучшими кадрами и оснастят современным медоборудованием. 

Сроки открытия новой детской клиники III уровня пока никто не называет. В департаменте говорят, что это будет «не ранее, чем через год».

В Славянске к этой новости относятся со сдержанным оптимизмом. К сожалению, город на собственном опыте убедился, что сроки выполнения масштабных инвестпроектов могут отодвигаться до бесконечности. 

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Комментарии к статье «В Славянске обещают открыть областную детскую клинику»

На базе славянской детской городской больницы будет создана областная детская клиника III уровня. Такое решение было принято в ДонОВГа 25 июня и уже на следующий день озвучено департаментом здравоохранения.

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