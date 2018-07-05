В Славянске отремонтируют дорог еще на миллион

На очередной сессии Славянский горсовет принял решение направить на текущий ремонт дорог дополнительно миллион гривен, а перечень дорог, на которых он будет выполнен, пополнился еще девятью.

В него вошли: улицы Парковая и Данилы Галицкого (на них потратят по 190 тыс. грн.), Пушкинская и Сергеевская (по 90 тыс.), Шевченко и Центральная (по 80 тыс.), переулок Матвеева (30 тыс.).

Кроме того, будут отремонтированы подъездные пути к зданию исполкома на пл. Соборной, 2 (на это потратят 150 тыс. грн.) и на пл. Соборной, 3, где находится Пенсионный фонд, налоговая администрация и прочие организации (сумма финансирования - 100 тыс. гривен).

Помимо текущего, продолжается капитальный ремонт городских автодорог. По данным мэра Вадима Ляха, в скором времени работы стартуют на улицах Одесской и Вольной.