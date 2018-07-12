Определились проекты-победители «Бюджета участия Славянска»

|11 июля 2018
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Голосование за проекты, поданные славянцами в рамках программы "Бюджет участия", завершилось. Его результаты координационный совет утвердил и огласил 9 июля в большом зале здания исполкома.
За отпущенное условиями конкурса время - с 18 июня по 6 июля - в голосовании приняли участие 4853 человека. 3254 из них проголосовали через электронную платформу, остальные - заполнив в ЦНАПе бумажный бланк. По словам координатора программы Ольги Алтуниной, в соотношении к общей численности населения Славянск показал беспрецедентную для Украины активность граждан.
Открывая заседание координационного совета, она поблагодарила всех участников конкурса: авторов проектов, проголосовавших за них славянцев, поддержавших программу чиновников, депутатов, представителей бизнеса, а также журналистов информационно сопровождающих процесс.
Перед тем, как назвать проекты, набравшие наибольшее количество голосов, на сцену пригласили авторов идей, не вошедших в тройку лидеров. Каждому из них вручали поощрительные подарки: сертификаты и абонементы на посещение местных кафе, ресторанов, оздоровительных центров, танцевальных клубов, специализированных магазинов, станций техобслуживания и т. д. Призы добровольно учредили частные предприниматели города. Активистов заверили, что их проекты не канут в забытье: они будут учитываться при формировании местной программы социально-экономического развития или заявляться на другие конкурсы. Одно из таких предложений прозвучало прямо в зале - авторов возрастом от 16 до 19 лет пригласили поучаствовать в конкурсе "Молодая энергия громад", стартующем в августе при содействии организации ЮНИСЕФ.
Согласно результатам голосования победителями "Бюджета участия Славянска" стали Алина Зинченко с проектом стерилизации бездомных животных (880 голосов); Марина Ефремова, предложившая построить на территории ООШ №15 спортивную площадку "Воркаут-парк" (751 голос) и Татьяна Свидлова - проект "Счастливое детство", подразумевающий обновление игровой площадки в яслях-садике "Рушничок" (641 голос). Суммарная стоимость трех проектов - 435 тыс. грн, финансовый лимит "Бюджета участия" на этот год - полмиллиона гривен.
Передавая победителям дипломы, городской голова Вадим Лях высказал предложение добавить к этой сумме средства, недостающие для финансирования и 4-й позиции конкурсного рейтинга. Ее занял проект Радмилы Вышемирской по обустройству в мкр-не Химик аллеи семейного отдыха. Нужные для этого 80 тыс. грн мэр пообещал попросить у депутатов на августовской сессии горсовета, когда депкорпус будет перераспределять деньги на реализацию проектов-победителей. Кроме того, Вадим Лях признался, что сам в голосовании участия не брал - дабы не давать повода к обвинениям в лоббировании чьих-либо интересов.
Нужно отметить, что тема использования админресурса в соцсетях действительно муссировалась. А тот факт, что два из трех победивших проектов принадлежат объектам сферы образования, часть горожан восприняла, как подтверждение "принудиловки". Зафиксированных доказательств тому, впрочем, нет. По информации Ольги Алтуниной, дирекция бюджетных учреждений, где построят площадки, подписала гарантийные письма, что обновленные объекты будут доступны не только "внутреннему контингенту", но и всем без исключения жителям города.
Добавим, что по ходатайству координационного совета программы "Бюджет участия Славянска" победителей допустят к авторскому сопровождению проекта на стадии его реализации.
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• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
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• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
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Голосование за проекты, поданные славянцами в рамках программы "Бюджет участия", завершилось. Его результаты координационный совет утвердил и огласил 9 июля в большом зале здания исполкома.