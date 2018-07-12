На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя

|11 июля 2018
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Такое поручение дал инспекции по благоустройству заместитель городского головы Андрей Секлецов, проводивший 10 июля очередное аппаратное заседание.
Доклад руководителя городской инспекции по благоустройству Людмилы Скибы начался с бравурной ноты. Она рассказала о решении проблемы в мкр-не Семеновка, откуда поступила жалоба на подрядную организацию, выполняющую реконструкцию поселкового клуба. Выехав на место, представители инспекции действительно обнаружили на прилегающей к объекту территории кучи строительного и бытового мусора. После выписки предписания подрядчик нарушение устранил.
Рассказывая о текущей работе по обследованию городской территории, Людмила Скиба упомянула Привокзальную площадь, чем привлекла внимание заммэра по вопросам ЖКХ. Комментируя ситуацию, Андрей Секлецов констатировал, что в нынешнем виде площадь мало отвечает стандартам "визитной карточки Славянска". Ссылки на то, что мусор собирается возле не используемых торговых площадей, то есть предъявлять претензии некому, он не принял. Заммэра подчеркнул, что тратить производственные мощности ЖКХ на уборку территории, закрепленной за бизнес-объектами, в корне неправильно. Он поручил руководителю инспекции более тесно поработать с "магазинчиками-ларечками" и наконец-то привести Привокзальную площадь в благопристойный вид. На выполнение этого задания Секлецов отпустил неделю.
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• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
• Славянские фермеры начали уборку раньше срока
• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
• Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе
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• Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей
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5 июля 2018
• В Славянске отремонтируют дорог еще на миллион
• В Славянске обещают открыть областную детскую клинику
• Жители улицы Шевченко пожаловались на частые отключения электричества
• Городская диспетчерская служба теперь находится в «Славгорводоканале»
• Организатору незаконного референдума в Лимане дали 5 лет, но не посадили
• Из Торца выловили труп мужчины, зверски убитого в 2014 году
• Полиция просит помочь найти разбойников
• Не разминулись «Волга» с маршруткой: пострадали 9 человек
• Почему водитель автобуса выгнал из салона подростка-сироту, и что из этого вышло
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Комментарии к статье «На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя»
Такое поручение дал инспекции по благоустройству заместитель городского головы Андрей Секлецов, проводивший 10 июля очередное аппаратное заседание.