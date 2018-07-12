На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя

Доклад руководителя городской инспекции по благоустройству Людмилы Скибы начался с бравурной ноты. Она рассказала о решении проблемы в мкр-не Семеновка, откуда поступила жалоба на подрядную организацию, выполняющую реконструкцию поселкового клуба. Выехав на место, представители инспекции действительно обнаружили на прилегающей к объекту территории кучи строительного и бытового мусора. После выписки предписания подрядчик нарушение устранил.

Рассказывая о текущей работе по обследованию городской территории, Людмила Скиба упомянула Привокзальную площадь, чем привлекла внимание заммэра по вопросам ЖКХ. Комментируя ситуацию, Андрей Секлецов констатировал, что в нынешнем виде площадь мало отвечает стандартам "визитной карточки Славянска". Ссылки на то, что мусор собирается возле не используемых торговых площадей, то есть предъявлять претензии некому, он не принял. Заммэра подчеркнул, что тратить производственные мощности ЖКХ на уборку территории, закрепленной за бизнес-объектами, в корне неправильно. Он поручил руководителю инспекции более тесно поработать с "магазинчиками-ларечками" и наконец-то привести Привокзальную площадь в благопристойный вид. На выполнение этого задания Секлецов отпустил неделю.