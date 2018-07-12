Вместо «Отиса» - «Донецклифт»

Предприятие "Отис" отныне не будет заниматься обслуживанием лифтового хозяйства в жилых и административных зданиях Славянска. Теперь эта функция возложена на зарегистрированное в Дружковке ООО "Донецклифт", с которым город заключил договор.

Как рассказал главный инженер "Донецклифта" Анатолий Бурлай (на фото), в настоящее время на обслуживание предприятием принято уже 152 лифта, к которым переподключена система диспетчеризации. В ближайшие дни планируется принять еще 75 лифтов, расположенных в жилфонде ОСМД и ЖСК.

Напомним, что намерения расторгнуть с "Отисом" договор городское руководство озвучило после отключения предприятием системы экстренной связи, из-за чего застрявшим в лифте гражданам пришлось вызывать спасателей.