Стрит-арт против индустрии развлечений

|19 июля 2018
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Гротескная ситуация возникла недавно на детской площадке в мкр-не Артема, расположенной возле управления соцзащиты населения. Там нарисованный мурал оказался перекрыт игровыми аттракционами.
Эпизод, по нашему мнению, достоин фельетона. Но, чтобы не ломать стилистику газеты, постараемся описать его в жанре информационного сообщения.
Напомним, что проект по созданию в Славянске новых арт-объектов инициировала платформа инициатив "Теплица". Планировалось, что всего будет три мурала: напротив УСЗН, в арке на ул. Шевченко и на трансформаторной подстанции Славянского СТрУ, на улице Сользаводской.
5 июля в "Теплице" под руководством художника Ильи Кудиненко прошел конкурс эскизов, на котором определились изображения для трех перечисленных локаций. В конце июня работы начались на Артема - здесь героями картины стали персонажи мультфильма "Время приключений". Раскрашивать нанесенные художником контуры приходили как авторы эскиза, так и дети из художественных студий и кружков Славянска. Работа продолжалась несколько дней, а когда осталось только нанести последние штрихи, на площадке перед изображением появились детские аттракционы, закрывшие почти всю картину.
Парадокс в том, что и мурал, и аттракционы ориентированы, в первую очередь, на детей. Они делают их досуг приятней, а детство - счастливей. В случае с арт-объектом, правда, аудитория предполагалась более широкая. По крайней мере, живущие здесь взрослые говорят, что вечером, когда аттракционы убирают, пространство за счет картины приятно преображается.
Досада художников понятна: обидно отдать столько сил и смазать эффект. По словам волонтеров "Теплицы", место для мурала они согласовывали в администрации рынка "Тиара". Там им сказали, что на площадке будут только батуты. По факту это оказался целый парк аттракционов. Ребята надеются, что ситуация все же урегулируется, и найдется схема, при которой два объекта будут не конкурировать, а дополнять друг друга. А на будущее делают вывод о более выверенном подборе плоскостей для размещения настенных изображений.
Возвращаясь к проекту, отметим, что в ближайшие дни его участники приступят к муралу на ул. Сользаводской. Гарантию, что его не загородят посторонними конструкциями дает то, что картину нарисуют на подстанции троллейбусного управления, перед которой отведена охранная зона. Что касается локации на ул. Шевченко, то ремонт арки жэк уже выполнил, но начался масштабный ремонт тротуара. Так что этот объект художники оформят в последнюю очередь.
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Гротескная ситуация возникла недавно на детской площадке в мкр-не Артема, расположенной возле управления соцзащиты населения. Там нарисованный мурал оказался перекрыт игровыми аттракционами.