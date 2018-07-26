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Фотофакт

Дорожное покрытие

Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»

Павел Коротенко
26 июля 2018 Просмотров: 27 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Тема преобразования посадки в мкр-не Лесной в благоустроенную зеленую зону получила в последние дни широкий резонанс. С чем это связано и что все-таки планируется здесь создать, разбирались журналисты "ТВ плюс".

На встречных курсах

Напомним, что после принятия Славянским горсоветом решения о разработке детального плана зеленой зоны на Лесном, начался процесс обсуждения будущего проекта с местными жителями. Первая встреча прошла 11 июля по инициативе группы депутатов от «Самопомощи». На ней людям предложили высказать свое мнение о том, как должна выглядеть посадка после реконструкции. Конфликтным пунктом будущего проекта стала информация о возможном строительстве здесь церкви. 

Следующий раунд дискуссии назначили на 20 июля. Однако за несколько дней до этой даты пресс-служба городского головы анонсировала аналогичное мероприятие на 19-е число. 

На встречу с жителями микрорайона мэр Славянска Вадим Лях прибыл в сопровождении нескольких депутатов от «Оппозиционного блока». Впрочем здесь их уже ждали их коллеги из «Самопомощи». Нужно отметить, что аудитория второго собрания граждан была не такой однородной, и это отразилось на градусе эмоций. 

Мэр подтвердил готовность городской власти заняться благоустройством посадки и поделился собственным видением темы. По его мнению, подлежащий реконструкции участок не должен развиваться в концепции парка «Шелковичный» - с аттракционами, спортивными площадками и плотной застройкой различными объектами. На «Лесном», считает Вадим Лях, нужно по максимуму сохранить зеленые насаждения и сделать спокойное место для семейного отдыха. Поучаствовать в обсуждении он предложил людям посредством электронной анкеты, размещенной на сайте горсовета. Примечательно, что в перечне объектов в ней указано культовое сооружение. Этот пункт и вызвал самые жаркие дискуссии.

Камень преткновения

Вадим Лях сообщил, что в исполком просьба о выделении в зеленой зоне участка для строительства церкви поступала дважды. Оба раза просителям отказали, так как отсутствовал детальный план территории. Этот градостроительный документ, напомним, регламентирует количество, целевое назначение и схему размещения объектов. 

Теперь, когда запланирована разработка детального плана, она, по словам мэра, будет включать все пожелания граждан. Но окончательное решение примет сессия городского совета.

В собрании принял участие и настоятель Святодуховского храма (расположен на центральной площади) протоиерей Олег. Он зачитал текст обращения религиозной общины к органам местного самоуправления. В письме содержится просьба рассмотреть возможность строительства в сквере мкр-на Лесной небольшого деревянного храма - для удовлетворения духовных потребностей живущих здесь горожан. При этом указывается, что культовый объект не только не будет создавать помех для местного населения, а, наоборот, создаст комфортные условия для отдыха и молитвы, и станет архитектурным украшением будущего парка.

Это заявление было принято с явным негативом. По мнению  присутствующих на встрече славянцев, церквей в городе более чем достаточно, а парков, скверов и других зеленых зон - дефицит. Консенсуса достигнуть пока не удалось.

Сроки и средства

Пытаясь утихомирить разбушевавшиеся страсти, Вадим Лях сказал, что копья ломать еще не время. Ведь строительство нового парка на месте посадки начнется лишь в 2019-м, а до конца года текущего будет вестись разработка документации. Для этого в городском бюджете предусмотрено 49 тыс. грн.

Что касается средств на реконструкцию, то, по словам Вадима Ляха, часть выделит городской бюджет. Остальное предполагается получить за счет грантов и областного экологического фонда. Его чиновники охотно поддерживают все адекватные проекты по благоустройству зеленых зон, уверяет мэр. В подтверждение этой тенденции он привел решение области о выделении финансов для высадки в пригороде Славянска соснового леса. Сколько денег понадобится для обустройства районного парка "Лесной", станет известно в конце года - после составления сметы.

Участие громады

На следующий день, 20 июля, состоялась еще одна, третья по счету встреча с населением микрорайона. Ее снова проводили депутаты от «Самопомощи». На этот раз они представили людям схему с нанесенными на нее беговыми и велосипедными дорожками, пикниковой зоной, детской и смотровой площадками, зоной выгула собак, фонтанчиком с питьевой водой и прочими элементами парковой инфраструктуры. 

Отдельно собравшиеся поговорили о зеленых насаждениях. Оказалось, что при создании парка часть деревьев все же придется снести. Этого, например, потребует выпрямление автодороги, соединяющей улицы Святогорскую и Ясную. Чтобы не допустить злоупотреблений, жители выбрали двух делегатов в комплексную комиссию, которая будет контролировать реализацию проекта.

В завершение встречи организаторы также предложили горожанам включаться в голосование за концепцию развития парка мкр-на Лесной на сайте горсовета. Обращаем внимание, что электронное анкетирование будет вестись только до конца рабочей недели. Параллельно с этим проводится сбор подписей на бумаге. Причем, как можно понять, проводят его сразу несколько "центров тяжести". Ожидаем дальнейшего развития событий.

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Комментарии к статье «Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»»

Тема преобразования посадки в мкр-не Лесной в благоустроенную зеленую зону получила в последние дни широкий резонанс. С чем это связано и что все-таки планируется здесь создать, разбирались журналисты "ТВ плюс".

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