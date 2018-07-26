Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»

|26 июля 2018
|Просмотров: 27
|
Тема преобразования посадки в мкр-не Лесной в благоустроенную зеленую зону получила в последние дни широкий резонанс. С чем это связано и что все-таки планируется здесь создать, разбирались журналисты "ТВ плюс".
Напомним, что после принятия Славянским горсоветом решения о разработке детального плана зеленой зоны на Лесном, начался процесс обсуждения будущего проекта с местными жителями. Первая встреча прошла 11 июля по инициативе группы депутатов от «Самопомощи». На ней людям предложили высказать свое мнение о том, как должна выглядеть посадка после реконструкции. Конфликтным пунктом будущего проекта стала информация о возможном строительстве здесь церкви.
Следующий раунд дискуссии назначили на 20 июля. Однако за несколько дней до этой даты пресс-служба городского головы анонсировала аналогичное мероприятие на 19-е число.
На встречу с жителями микрорайона мэр Славянска Вадим Лях прибыл в сопровождении нескольких депутатов от «Оппозиционного блока». Впрочем здесь их уже ждали их коллеги из «Самопомощи». Нужно отметить, что аудитория второго собрания граждан была не такой однородной, и это отразилось на градусе эмоций.
Мэр подтвердил готовность городской власти заняться благоустройством посадки и поделился собственным видением темы. По его мнению, подлежащий реконструкции участок не должен развиваться в концепции парка «Шелковичный» - с аттракционами, спортивными площадками и плотной застройкой различными объектами. На «Лесном», считает Вадим Лях, нужно по максимуму сохранить зеленые насаждения и сделать спокойное место для семейного отдыха. Поучаствовать в обсуждении он предложил людям посредством электронной анкеты, размещенной на сайте горсовета. Примечательно, что в перечне объектов в ней указано культовое сооружение. Этот пункт и вызвал самые жаркие дискуссии.
Вадим Лях сообщил, что в исполком просьба о выделении в зеленой зоне участка для строительства церкви поступала дважды. Оба раза просителям отказали, так как отсутствовал детальный план территории. Этот градостроительный документ, напомним, регламентирует количество, целевое назначение и схему размещения объектов.
Теперь, когда запланирована разработка детального плана, она, по словам мэра, будет включать все пожелания граждан. Но окончательное решение примет сессия городского совета.
В собрании принял участие и настоятель Святодуховского храма (расположен на центральной площади) протоиерей Олег. Он зачитал текст обращения религиозной общины к органам местного самоуправления. В письме содержится просьба рассмотреть возможность строительства в сквере мкр-на Лесной небольшого деревянного храма - для удовлетворения духовных потребностей живущих здесь горожан. При этом указывается, что культовый объект не только не будет создавать помех для местного населения, а, наоборот, создаст комфортные условия для отдыха и молитвы, и станет архитектурным украшением будущего парка.
Это заявление было принято с явным негативом. По мнению присутствующих на встрече славянцев, церквей в городе более чем достаточно, а парков, скверов и других зеленых зон - дефицит. Консенсуса достигнуть пока не удалось.
Пытаясь утихомирить разбушевавшиеся страсти, Вадим Лях сказал, что копья ломать еще не время. Ведь строительство нового парка на месте посадки начнется лишь в 2019-м, а до конца года текущего будет вестись разработка документации. Для этого в городском бюджете предусмотрено 49 тыс. грн.
Что касается средств на реконструкцию, то, по словам Вадима Ляха, часть выделит городской бюджет. Остальное предполагается получить за счет грантов и областного экологического фонда. Его чиновники охотно поддерживают все адекватные проекты по благоустройству зеленых зон, уверяет мэр. В подтверждение этой тенденции он привел решение области о выделении финансов для высадки в пригороде Славянска соснового леса. Сколько денег понадобится для обустройства районного парка "Лесной", станет известно в конце года - после составления сметы.
На следующий день, 20 июля, состоялась еще одна, третья по счету встреча с населением микрорайона. Ее снова проводили депутаты от «Самопомощи». На этот раз они представили людям схему с нанесенными на нее беговыми и велосипедными дорожками, пикниковой зоной, детской и смотровой площадками, зоной выгула собак, фонтанчиком с питьевой водой и прочими элементами парковой инфраструктуры.
Отдельно собравшиеся поговорили о зеленых насаждениях. Оказалось, что при создании парка часть деревьев все же придется снести. Этого, например, потребует выпрямление автодороги, соединяющей улицы Святогорскую и Ясную. Чтобы не допустить злоупотреблений, жители выбрали двух делегатов в комплексную комиссию, которая будет контролировать реализацию проекта.
В завершение встречи организаторы также предложили горожанам включаться в голосование за концепцию развития парка мкр-на Лесной на сайте горсовета. Обращаем внимание, что электронное анкетирование будет вестись только до конца рабочей недели. Параллельно с этим проводится сбор подписей на бумаге. Причем, как можно понять, проводят его сразу несколько "центров тяжести". Ожидаем дальнейшего развития событий.
26 июля 2018
• Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома
• Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму
• В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка
• Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»
• В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль
• Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»
• Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»
25 июля 2018
• Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно
• «Шахтер» и «Динамо» представили новичков
• Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише
• Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
• Почему задерживают выплату пенсий
• Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
• Для оценивания жилья введут коэффициенты
• Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии
• На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр
• Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен
• Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»
20 июля 2018
• Патрульный полицейский «погорел» на взятке
• За «просроченный» нарезной карабин грозит статья
• Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским
• Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей
• В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей
• От туберкулеза теперь будут прививать один раз
• Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов
— 26 июля 2018 —
В Славянске 19 июля подписали меморандум о сотрудничестве городской власти и промышленности. Его конечной целью является создание индустриального парка на территории бывшего Химпрома.
— 25 июля 2018 —
Потери пластиковых мусорных баков, пострадавших от вандалов, вылились для Славянска в ожидаемую проблему. Жителям многоэтажных домов стало некуда выбрасывать мусор.
— 25 июля 2018 —
На пленарном заседании сессии Славянского горсовета рассматривался вопрос создания в городе специализированного учреждения для детей, нуждающихся в особых образовательных услугах. Решение было принято без дискуссий.
— 20 июля 2018 —
На прошлой сессии горсовета депутаты утвердили решение о разработке детального плана территории, называемой в просторечии «посадка на Лесном». Обсуждение будущего проекта с жителями микрорайона состоялось 20 июля.
Приветствую, гость! Вход
26 июля 2018
• Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома
• Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму
• В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка
• Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»
• В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль
• Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»
• Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»
25 июля 2018
• Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно
• «Шахтер» и «Динамо» представили новичков
• Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише
• Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
• Почему задерживают выплату пенсий
• Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
• Для оценивания жилья введут коэффициенты
• Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии
• На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр
• Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен
• Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»
20 июля 2018
• Патрульный полицейский «погорел» на взятке
• За «просроченный» нарезной карабин грозит статья
• Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским
• Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей
• В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей
• От туберкулеза теперь будут прививать один раз
• Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»»
Тема преобразования посадки в мкр-не Лесной в благоустроенную зеленую зону получила в последние дни широкий резонанс. С чем это связано и что все-таки планируется здесь создать, разбирались журналисты "ТВ плюс".